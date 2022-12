Uso improprio delle password: ecco come un password manager lo risolve

L’uso improprio delle password è spesso dovuto al fatto che gli utenti sono costretti a ricordare decine di password d’accesso a siti Web, email e conti bancari.

Quindi, invece di crearne di diverse e diversificate, usano uno o due password per effettuare l’accesso ovunque.

Nel momento in cui un hacker riesce a mettere le mani su una di queste password, sarà libero di perpetrare ogni tipologia di attività criminale.

Invece, usando un password manager come NordPass, tutto questo non accadrà mai, poiché il riutilizzo delle stesse password non è necessario.

Cos’è NordPass e come evita l’uso improprio delle password

Come dicevamo, NordPass è un password manager, ossia un’applicazione che è in grado di memorizzare e gestire le chiavi d’accesso online.

Rispetto ad altri metodi per archiviare le password, NordPass sincronizza le informazioni di accesso tra vari dispositivi, permettendo di usare le sue funzionalità su un PC, un laptop o un dispositivo mobile come lo smartphone.

Consente anche la condivisione da parte degli utenti delle informazioni di accesso, funzione particolarmente utile in un’azienda che necessita di condividere le proprie risorse.

Onde evitare l’uso improprio delle password, NordPass genera e salva chiavi di accesso complesse nel momento in cui l’utente crea nuovi account.

Quindi tutto si svolge in un ambito unico e sicuro, dove la sicurezza degli account e delle informazioni in essi contenute è elevata.

NordPass è uno strumento dalla comodità assoluta e che aiuta gli utenti nella memorizzazione delle password all’interno di un database crittografato e protetto da un master password.

Per acquistare NordPass al prezzo scontato del 43% accedere in questa pagina.

NordPass è anche capace di prevenire gli attacchi di phishing, diventati molto comuni e diffusi. In che modo? Grazie alle opzioni di riempimento automatico.

In pratica le credenziali di accesso dell’utente vengono inserite in un sito web automaticamente, contribuendo in questo modo alla prevenzione contro queste tipologie di attacchi hacker.

Un sito phishing, anche se molto somigliante a quello originale, non ha la stessa URL che NordPass ha salvato.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.