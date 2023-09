Uso pratico di Code Interpreter di ChatGPT con prompt e dataset

ChatGPT ha dimostrato di essere una delle intelligenze artificiali più avanzate al mondo, in grado di conversare in modo naturale e creativo con gli esseri umani. Tuttavia, anche questa tecnologia ha dei limiti. ChatGPT può suggerire soluzioni a problemi complessi, ma non può realizzarle concretamente. Per superare questa sfida, OpenAI ha sviluppato Code Interpreter, una funzione che permette a ChatGPT di generare codice a partire da prompt e dataset forniti dall’utente.

Le implicazioni di queste nuove capacità sono profonde. Ecco cosa c’è da sapere sulla funzione ChatGPT Code Interpreter e perché è così importante.

Che cos’è Code Interpreter di ChatGPT?

Code Interpreter è un plugin di ChatGPT che ti permette di usare il linguaggio Python per eseguire vari compiti in modo semplice e sicuro. Questa funzione è spesso ignorata o sottovalutata da molti utenti, perché pensano che sia solo per programmatori esperti. In realtà, Code Interpreter è una funzione accessibile a tutti, anche a chi non ha mai scritto una riga di codice.

Sebbene si chiami “Code Interpreter” e utilizzi il linguaggio di programmazione Python per eseguire le operazioni, non è una funzione esclusiva di chi ha competenze di programmazione. Certo, alcune competenze di programmazione possono aiutare a utilizzare meglio questa funzione, ma non è necessaria alcuna esperienza di codifica per utilizzarla.

ChatGPT è una potente intelligenza artificiale che può generare testo su qualsiasi argomento. Ma il testo non è l’unico modo per esprimere le soluzioni a dei problemi. A volte, si ha bisogno di soluzioni che richiedono grafici, immagini, colori o altri elementi visivi.

Come si può usare ChatGPT per risolvere questi problemi? La risposta è Code Interpreter, una funzione di ChatGPT che permette di usare il linguaggio Python per creare e manipolare elementi visivi. Code Interpreter è come un laboratorio virtuale dove è possibile eseguire esperimenti con il codice Python e vedere i risultati in tempo reale.

Come funziona Code Interpreter di ChatGPT?

Code Interpreter combina la potenza di un modello linguistico di grandi dimensioni con la potenza della programmazione Python, consentendo a ChatGPT di essere molto più di un semplice generatore di testo. Questi due componenti sono fondamentali per capire come funziona Code Interpreter.

Ad esempio, si vuole usare ChatGPT per creare una nuova immagine a partire da un’immagine esistente, dividendo quest’ultima in due parti uguali e invertendo i colori di una delle parti. Come potrebbe ChatGPT realizzare questo compito? Il chatbot di OpenAI, grazie al suo modello linguistico GPT, è in grado di capire il problema e di trovare una possibile soluzione usando il linguaggio Python.

Quindi, ChatGPT scrive un codice Python che esegue le operazioni richieste sull’immagine: la divide in due parti uguali, inverte i colori di una delle parti e le ricompone in una nuova immagine. Per eseguire il codice Python, ChatGPT usa la funzione Code Interpreter, che è un ambiente di programmazione Python integrato in ChatGPT. Code Interpreter esegue il codice Python e restituisce a ChatGPT l’immagine finale. In questo modo, ChatGPT ha risolto il problema usando il codice Python. È come se ChatGPT fosse un programmatore che scrive un codice ad hoc per ogni problema che gli viene presentato.

Come usare Code Interpreter

Code Interpreter è la funzione più potente disponibile sulla piattaforma ChatGPT. Anche se molti non se ne rendono conto, questo strumento ha numerosi usi interessanti, ma spesso non viene sfruttata appieno. Con Code Interpreter si possono creare grafici, immagini, tabelle, word cloud e molto altro ancora. Si possono anche usare dei dataset personalizzati per generare codice Python in modo dinamico.

1. Creare e modificare immagini

Code Interpreter permette di creare effetti interessanti sulle immagini utilizzando dei prompt semplici. Non serve essere esperti, basta dire a ChatGPT cosa si vuole fare. Si vuole cambiare un’immagine in scala di grigi? È necessario dividere un’immagine in quattro o invertire i colori di un’immagine? C’è un lungo elenco di cose che si possono provare.

Tutto ciò che bisogna fare è caricare l’immagine nell’interfaccia di Code Interpreter e descrivere semplicemente ciò che si vuole fare. Ecco alcuni prompt che si possono provare per ottenere risultati interessanti:

“Dividere l’immagine allegata in quattro quadranti, invertire i colori nell’ultimo quadrante e ricomporre l’immagine come un tutt’uno.“

“Rilevare i volti nell’immagine allegata e sovrapporli con un’immagine a croce trasparente.“

“Estrarre una tavolozza di tutti i colori dominanti dall’immagine allegata.“

“Animare l’immagine allegata con un effetto di zoom-in e zoom-out.“

“Eseguire il rilevamento dei volti sull’immagine e pixelare qualsiasi volto presente.“

“Aggiungere la parola Riservato come filigrana nell’angolo in alto a sinistra dell’immagine allegata.“

“Combinare le tre immagini allegate in una GIF e aggiungere un effetto zoom-out.“

Puoi usare Code Interpreter anche per ottenere i metadati di un’immagine. Puoi chiedere a ChatGPT di mostrarti i metadati che vuoi o tutti quelli disponibili. Non è tutto. È possibile creare persino un’immagine da zero.