Verifica età: 4chan denuncia Ofcom nel Regno Unito

4chan e Kiwi Farms hanno depositato una denuncia contro Ofcom, equivalente britannica dell’italiana AGCOM. Le due aziende statunitensi contestano l’obbligo di implementare un sistema di verifica dell’età, come previsto dall’Online Safety Act. La legge violerebbe i diritti costituzionali e non sarebbe applicabile a società che non ha sede legate nel Regno Unito.

4chan e Kiwi Farms contro Ofcom

Nell’introduzione della denuncia (PDF) è scritto che Internet è un’innovazione americana. I governi stranieri, in particolare quelli europei, vogliono controllare Internet attraverso una serie di iniziative legislative e non. Minacciano inoltre i cittadini non europei con sanzioni e arresti, come avvenuto per Pavel Durov in Francia.

Nel Regno Unito viene applicata l’Online Safty Act dal 25 luglio. Secondo 4chan e Kiwi Farms, la legge permette a Ofcom di perseguire le aziende statunitensi. Ciò rappresenterebbe una violazione del primo, quarto e quinto emendamento della Costituzione.

L’autorità del Regno Unito ha avviato un’indagine nei confronti di 4chan, Kiwi Farms e altri servizi statunitensi. Le prime due aziende non hanno risposto alle richieste di informazioni sulla valutazione dei rischi e non hanno implementato un sistema di verifica dell’età. Ofcom ha quindi comunicato che potrebbero ricevere una sanzione fino a 18 milioni di sterline.

Gli avvocati di 4chan e Kiwi Farms affermano che l’Online Safety Act non può essere applicata ad aziende che non hanno sede, operazioni e infrastrutture nel Regno Unito. È inoltre una legge incostituzionale perché non permette agli utenti di esercitare il diritto alla libertà di parola.

Dato che non ha nessuna autorità legale negli Stati Uniti, 4chan e Kiwi Farms chiedono al giudice di emettere un’ingiunzione permanente per bloccare gli ordini di Ofcom e una dichiarazione che confermi l’inapplicabilità di tali ordini in quanto violano la Costituzione. La scorsa settimana, 4chan aveva chiesto l’intervento dell’amministrazione Trump.

La legge britannica è stata criticata da Wikipedia e varie organizzazioni, tra cui Electronic Frontier Foundation e ARTICLE19.