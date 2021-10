Utech Smart 12 in1: la docking station compatta per i professionisti

Quello che ti suggeriamo oggi è un accessorio un po’ diverso dal tradizionale HUB USB-C. Si tratta di una vera e propria docking station, ma dal formato estremamente compatto. Uno strumento che estende notevolmente la connettività senza rinunciare alla facilità di trasporto: la Docking Station UtechSmart 12 in 1.

Docking station UtechSmart 12 in 1: caratteristiche tecniche

Il design è quello tradizionale a cui ormai la maggior parte degli HUB ci ha abituato, con una scocca monoblocco in lega di alluminio. Questo agevola la dissipazione del calore, dato che naturalmente non manca una porta USB Type-C con supporto al Power Delivery fino a 100W. L’ingresso consente di alimentare sia il computer che la docking station semplicemente collegando l’alimentatore del PC a quest’ultima. Ottima la dotazione di uscite video che ne include ben 3: due HDMI ed una DisplayPort. In questo modo sarà possibile collegare fino a 3 monitor aggiuntivi sia in mirroring che in estensione, così da avere uno spazio di lavoro estremamente più grande. Si tratta di una soluzione indispensabile soprattutto per i professionisti che gestiscono grandi flussi di lavoro, per i quali un singolo schermo non risulta sufficiente.

Ovviamente, però, l’obbiettivo di una docking station è quello di fornire tutta la connettività possibile per ottimizzare al meglio la produttività. Non mancano, infatti, ben 4 porte USB Type-A di cui due con specifica USB 3.0 ad alta velocità per il trasferimento dati. In questo caso il bandwidth da 5Gbps permette di effettuare rapidamente backup e accedere senza alcuna perdita anche i file multimediali direttamente dalle periferiche esterne. Non manca una comoda porta RJ45 Gigabit LAN, che offre le massime prestazioni della rete fissa grazie alla connessione via cavo. Chiude la dotazione un pratico lettore di schede TF, in grado di leggere e/o scrivere due memory card contemporaneamente.

Grazie ad un coupon del 10%, puoi acquistare la Docking Station UtechSmart 12 in 1 a soli 68,39 euro su Amazon.