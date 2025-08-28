Utenti bancari colpiti da pericolose truffe online: come proteggere i tuoi risparmi

Ultimamente si sono intensificate pericolose truffe online che colpiscono gli utenti bancari. Si tratta di attacchi informatici realizzati da cybercriminali esperti che hanno come obiettivo i tuoi soldi. Ecco perché è fondamentale sapere come riconoscerle per evitare di cadere in queste trappole che costano parecchio denaro, difficile poi da recuperare una volta perso.

“Le truffe iniziano quasi sempre con l’impersonificazione: il truffatore si spaccia per qualcun altro, solitamente qualcuno che lavora per un’organizzazione grande e rispettabile“, spiegano gli esperti di truffe bancarie in Avira, azienda dedicata alla cybersecurity. “Potrebbe trattarsi di un membro del team di sicurezza online della tua banca. Oppure di un rappresentante del servizio clienti che si offre di sistemare errori del conto“.

Tali impersonificazioni iniziano quasi sempre tramite una email di phishing o un messaggio di smishing. Nondimeno, queste truffe online hanno l’obiettivo di raggiungere i tuoi risparmi. Occorre quindi mettere al sicuro il proprio conto corrente bancario affinché niente e nessuno possa violarlo.

Truffe online a utenti bancari: le più diffuse

Quali sono le truffe online destinate agli utenti bancari più diffuse? Come dicevamo, al primo posto troviamo le email di phishing. “Ti invitano a cliccare su un link e a fornire informazioni personali. Se decidi di cliccare, lo fai a tuo rischio e pericolo perché verrai reindirizzato a un sito Web falso progettato per raccogliere i tuoi dati“, hanno spiegato da Avira.

C’è poi lo smishing che consiste in messaggi di testo che imitano le comunicazioni della tua banca. “Questi messaggi possono essere spaventosamente convincenti e spesso vengono inviati da numeri che assomigliano a quelli ufficiali delle banche“, hanno precisato gli esperti.

Come proteggere i tuoi risparmi

Proteggere i tuoi risparmi dalle truffe online bancarie è importantissimo. Ricorda sempre che la tua banca non ti invierà email o messaggi di testo con link diretti all’accesso alla tua Home Banking. Inoltre, la tua banca non ti chiederà mai di comunicargli dati sensibili e informazioni personali come codici di accesso, pin e altro.

Se dovessero contattarti telefonicamente presentandosi come dipendenti della tua banca non fidarti. Concludi immediatamente la chiamata e ricontatta il tuo istituto di credito tramite i canali ufficiali che trovi sul sito verificato o chiama direttamente il tuo personal banker.