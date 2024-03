Utility di Windows non viene aggiornata da 30 anni...

Dave Plummer, ex dipendente Microsoft e leggendario sviluppatore del sistema operativo, ha recentemente condiviso su X (Twitter) una curiosità sulla persistenza di un’utility datata presente in tutte le versioni di Windows. Questa funzione è rimasta praticamente immutata dal suo debutto oltre 30 anni fa!

Gli utenti di Windows di vecchia data forse ricorderanno questo nome. Plummer, infatti, è noto per aver contribuito alla creazione di alcune delle utility più iconiche della piattaforma come il Task Manager e Pinball. Tuttavia, c’è un particolare strumento che non è mai stato aggiornato nel corso degli anni…

Dave Plummer, che ha lasciato Microsoft nel 2003, ha un’eredità importante nella storia dell’azienda, sebbene alcune delle sue creazioni siano rimaste immutate per decenni dopo . È il caso dello strumento per la formattazione del disco presente in Windows, che Plummer ha sviluppato oltre 30 anni fa e che incredibilmente non ha mai subito aggiornamenti da allora. L’utility risulta ormai fuori contesto nella moderna interfaccia di Windows 11.

Lo stesso Plummer ha raccontato questa curiosa storia in un thread su Twitter, svelando come la sua creazione di tanti anni fa sia ancora parte integrante di Windows, nonostante il tempo trascorso e l’evoluzione radicale dell’ambiente operativo di Microsoft.

I wrote this Format dialog back on a rainy Thursday morning at Microsoft in late 1994, I think it was.

We were porting the bajillion lines of code from the Windows95 user interface over to NT, and Format was just one of those areas where WindowsNT was different enough from… pic.twitter.com/PbrhQe0n3K

— Dave W Plummer (@davepl1968) March 24, 2024