Utilizza una VPN quando fai acquisti online dall'estero

Una VPN può rendere la connessione più sicura e rappresenta un servizio essenziale per fare acquisti online quando ci si collega dall’estero, soprattutto in tutti quei contesti in cui si utilizza una connessione “non sicura” come potrebbe essere, ad esempio, la connessione Wi-Fi di un hotel o di un locale. Con una VPN, inoltre, è possibile selezionare un server italiano e, quindi, ottenere un indirizzo IP italiano in modo da effettuare acquisti evitando possibili rincari che vengono applicati dagli store online a chi si trova all’estero (spesso, infatti, i prezzi variano in base al Paese da cui ci si collega).

La VPN da utilizzare per fare acquisti online dall’estero è NordVPN. Il servizio garantisce una connessione protetta dalla crittografia (e quindi privata) e mette a disposizione degli utenti un network con migliaia di server distribuiti in tutto il mondo. Con l’offerta in corso, NordVPN è ora disponibile con un prezzo scontato di 2,99 euro al mese, scegliendo il piano biennale con 3 mesi extra e 30 giorni di garanzia di rimborso. Per accedere subito all’offerta basta visitare il sito ufficiale di NordVPN accessibile qui di sotto.

Perché scegliere NordVPN come VPN per gli acquisti online

NordVPN ha tutte le carte in regola per essere considerata come la VPN giusta per navigare online in sicurezza e, quindi, è perfetta per ottenere una protezione aggiuntiva quando si effettuano acquisti online. Il servizio si caratterizza per una connessione protetta dalla crittografia del traffico dati e con una politica no log che elimina il tracciamento.

La VPN utilizza un network di migliaia di server sparsi in oltre 100 Paesi e garantisce una connessione senza limiti di banda e di traffico dati. La connessione, inoltre, può 2,99 euro al mese avvenire da 10 dispositivi in contemporanea.

Per accedere al servizio è possibile attivare il piano biennale con 3 mesi extra, che riduce il costo fino a 2,99 euro al mese. I dettagli completi sono disponibili di seguito.