RC Auto a rischio: scoperti nuovi siti truffa, controlla la tua polizza

L’avvento di internet così come lo conosciamo adesso ha portato molti vantaggi tra cui la possibilità di accedere a servizi molto più acquistandoli direttamente online. Questo è proprio il caso delle assicurazioni online, con compagnie che fanno del risparmio un vero e proprio portabandiera. Tuttavia, se queste soluzioni possono essere convenienti è necessario prestare attenzione ai siti truffa che propongono RC Auto false.

Infatti, il web è disseminato da compagnie assicurative fake che realmente non esistono, ma vendono comunque pacchetti assicurativi a utenti che cadono nella trappola. IVASS, l’Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni, in questo senso fa da sempre un ottimo lavoro, monitorando il web alla ricerca di pagine web fraudolente e compagnie assicurative inesistenti e truffaldine che hanno solo come obiettivo il furto di identità e di denaro.

Durante tutto il mese di aprile IVASS ha oscurato parecchi siti truffa che proponevano impropriamente RC Auto false. Se nell’ultimo mese hai acquistato una polizza online da una compagnia di cui hai sentito il nome solo quando hai visitato la pagina web dai un’occhiata all’elenco dei siti oscurati da IVASS durante il mese di aprile.

I siti truffa con RC Auto false oscurati da IVASS

IVASS, durante tutto il mese di aprile, ha ordinato la cessazione dell’attività di intermediazione assicurativa esercitata tramite siti truffa che proponevano RC Auto false. Ecco l’elenco completo di questa azione, per verificare la tua polizza qualora l’avessi stipulata e acquistata online.

www.msmsoluzioniassicurative.it e msmsoluzioniassicurative.it

www.agenziafiano.it

www.assicuramolinari.it e assicuramolinari.it

www.rca.airoldiassicurazioniarona.it e rca.airoldiassicurazioniarona.it

www.crespiassicurazioni.it

preventivi.mosmi.it

www.realassicurazionivenaria.it e realassicurazionivenaria.it

www.maroni-assicurazioni.com e maroni-assicurazioni.com

www.clientiprima.it e clientiprima.it

www.danieledellanegra.it e danieledellanegra.it

www.polizza.alessandroassicurazioni.it e polizza.alessandroassicurazioni.it

www.preventivi.alessandroassicurazioni.it e preventivi.alessandroassicurazioni.it

www.prysmianriass.it e prysmianriass.it

I consigli di IVASS

Il lavoro di IVASS è davvero importante. La ricerca e l’oscuramento di siti truffa che propongono RC Auto false coopera a un internet più sicuro. Una lotta continua che non si ferma. Da novembre 2023, quando l’istituto ha iniziato questa attività, ammonta a 235 il numero dei siti abusivi oggetto di ordine di cessazione.

Cosa è importante ricordare? “L’IVASS raccomanda di adottare le opportune cautele nella valutazione di offerte assicurative via Internet, telefono o messaggistica veloce (ad esempio, WhatsApp), soprattutto se relative a polizze r.c. auto di durata temporanea“.