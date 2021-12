UX Research: cos'è e come metterla in pratica

Sicuramente avrai sentito parlare di UX almeno una volta. UX sta per “User Experience” (in italiano “Esperienza Utente”) e oggi il termine viene utilizzato per indicare la progettazione di prodotti digitali, come siti web e applicazioni. L'UX, inoltre, definisce la relazione tra una persona e un prodotto, un servizio oppure un sistema. Di conseguenza l'UX Research è quel processo di permette di identificare i problemi alla base di un progetto con l'intento di risolverli per garantire una navigazione eccellente e all'altezza delle tecnologie più innovative. L'UX Research è una disciplina in continua espansione e fondamentale per coloro che vogliono operare in questo settore. Se sei interessato ti consigliamo di rivolgerti a una professionista. Parliamo di Patricia Reiners, designer UX e UI freelance che ha collaborato con leader del settore come Google e Adobe. Il suo corso di introduzione alla ricerca UX è al momento in offerta a soli 10 euro anziché 39,90, con un risparmio del 75%.

UX Research: come muovere i primi passi

In questo corso da 16 videolezioni (dalla durata di poco più di due ore complessive) imparerai a “demistificare” il processo UX. Capirai come progettare un tuo piano di ricerca personale per dare vita ad un'esperienza digitale senza interruzioni. Una volta apprese le basi di progettazione UX e imparato ad applicare tutti i diversi metodi di ricerca, sarai in grado di collaborare attivamente all'interno di un team e risolvere problemi reali latenti all'interno di prodotti digitali. Il corso è rivolto a designer, sviluppatori e chiunque desideri ottenere informazioni sugli utenti reali e i prodotti nelle prime fasi del processo di progettazione. Nessun requisito particolare richiesto: soltanto la passione per capire come funziona questo interessante campo e desiderio di creare nuove esperienze digitali.

Il corso, lo ricordiamo, si trova al momento in offerta a soli 10 euro per un periodo di tempo limitato. Come tutti gli altri corsi della piattaforma Domestika, avrai a disposizione una serie di videolezioni ad accesso illimitato, nonché a risorse aggiuntive messe a disposizione dall'insegnante stessa.