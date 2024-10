Si scrive UXX, si legge Mini PC: tuo a soli 89€

Metti sulla scrivania a soli 89 euro il Mini PC del marchio UXX e non te ne pentirai. Si tratta di un prezzo davvero conveniente per allungare le mani su quello che è sotto ogni aspetto un computer completo, ma dall’ingombro ridotto. Il sistema operativo preinstallato è Windows con licenza ufficiale Microsoft per ricevere gli aggiornamenti distribuiti.

Il Mini PC di UXX a aoli 89 euro è un affare

Nel suo case compatto e dallo stile minimalista c’è il processore Intel Celeron N3350 con GPU Intel UHD Graphics integrata, affiancato da 6 GB di RAM e da 64 GB di memoria interna eMMC. Completano la dotazione i moduli Wi-Fi dual band e Bluetooth, lo slot Ethernet, tre porte USB 3.0 Type-A, il lettore microSD, il jack audio e le uscite video HDMI e VGA con supporto alla risoluzione 4K. Se hai bisogno di altre informazioni, dai uno sguardo alla scheda su Amazon dove sono riportati tutti i dettagli.

Al prezzo stracciato di soli 89,99 euro, il Mini PC di UXX è un affare da cogliere al volo e da mettere sulla propria scrivania. Può diventare un media center o un valido alleato per la produttività quotidiana, senza dimenticare la navigazione online e lo streaming di film o serie TV. Scegli tra le colorazioni Argento, Grigio e Marrone, la spesa non cambia.

Nella confezione sono inclusi il manuale utente, il supporto VESA per l’eventuale montaggio dietro al monitor, un cavo HDMI, l’adattatore per l’alimentazione e come già scritto un mouse senza fili. Se lo ordini subito, arriverà direttamente a casa tua già entro domani con la consegna gratuita e la spedizione gestita da Amazon.