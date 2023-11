SCONTO 82%+COUPON per il Mini PC blu di UXX

La super offerta su Amazon di oggi mette a disposizione il Mini PC di UXX con uno sconto dell’82% applicato in automatico e un coupon da attivare. Con caratteristiche adatte a lavoro, studio e intrattenimento, il computer compatto del marchio è un affare da cogliere al volo, a prezzo stracciato.

UXX: il Mini PC blu in doppio sconto

Sei curioso di sapere cosa si nasconde sotto la sua scocca colorata? Ecco le specifiche tecniche più importanti: processore Intel N5095, GPU Intel UHD Graphics, 8 GB di RAM, unità SSD M.2 da 256 GB per l’archiviazione dei dati (espandibile fino a 2 TB), moduli Wi-Fi dual band e Bluetooth per la connettività wireless. Per saperne di più consulta la scheda del prodotto.

Per quanto riguarda le porte di connessione, invece, sono presenti uno slot Ethernet, due USB 3.0 e due 2.0 Type-A, due USB-C (una con uscita video), due slot HDMI (per il collegamento a un massimo di tre monitor con supporto alla risoluzione 4K) e jack audio. Tutti gli altri dettagli sono riportati nella descrizione completa.

Oggi hai la possibilità di acquistare il Mini PC blu di UXX al prezzo finale di soli 179 euro, grazie al doppio sconto proposto su Amazon. Alla riduzione della spesa applicata in automatico si aggiunge un coupon da attivare in un click. Non sappiamo fino a quando rimarrà attiva la promozione, il consiglio per gli interessati è di approfittarne subito.

Infine, Amazon garantisce la disponibilità immediata e la spedizione gratuita in un solo giorno. In altre parole, se effettui l’acquisto ora potrai metterlo sulla tua scrivania già entro domani, senza costi extra.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.