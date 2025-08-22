Vacanza all'estero a settembre? Ecco come non perdere l'inizio della nuova stagione tv

Da tempo ormai il mese di settembre coincide con l’inizio della nuova stagione tv, dopo le repliche estive trasmesse senza continuità di sosta (salvo qualche rara eccezione). Per chi però ha programmato una vacanza all’estero, riuscire a vedere i programmi televisivi più amati, da Affari Tuoi al Grande Fratello, da Ballando con le stelle a Tu si que vales, può essere un problema.

Tutta colpa del blocco geografico imposto dai provider di rete nazionali sui contenuti streaming, con il messaggio ormai noto “Questo contenuto non è al momento disponibile nel tuo Paese” a confermare l’impossibilità di seguire la trasmissione. Come fare per risolvere?

La soluzione si chiama VPN, il servizio di rete privata virtuale che permette a tutti, anche a chi non ha grande dimestichezza con la tecnologia, di simulare una connessione dal proprio Paese di origine nonostante si trovi dall’altra parte del mondo. Nel caso specifico, sarà sufficiente cambiare la propria posizione virtuale facendo credere ai provider di rete di essere connessi dall’Italia.

Tra le migliori VPN oggi disponibili sul mercato segnaliamo Ultimate VPN, lo speciale pacchetto di sicurezza completo di TotalAV che include sia il noto antivirus che Total Adblock, funzionalità che permette di rimuovere in automatico gli annunci pubblicitari più fastidiosi presenti nei siti web.

Il pacchetto Ultimate VPN è disponibile in offerta a 19 euro per un anno invece di 99 euro, grazie allo sconto di 80 euro applicato nell’ambito dell’ultima iniziativa. Qualora poi il servizio non dovesse soddisfare le proprie aspettative, è sempre possibile fare affidamento su una garanzia di rimborso di 30 giorni.

Una volta sottoscritta la VPN prescelta, basterà scaricare l’app ufficiale sul proprio dispositivo e connettersi a un server VPN situato in Italia tra quelli disponibili nella lista. Quando poi la connessione sarà attiva, il blocco geografico cadrà in automatico.