Vacanza invernale? Viaggia in Italia a partire da 50 euro con ITA Airways

Se stai pianificando una fuga invernale? Scegli l’Italia per la tua prossima vacanza: grazie a ITA Airways, puoi volare verso numerosissime destinazioni del Belpaese a partire da soli 50 euro. Ecco tutti i dettagli di questa imperdibile promozione.

Viaggia in Italia da soli 50 euro: le destinazioni

Che tu sia alla ricerca di un “city break” o di un weekend all’insegna della cultura, la compagnia di bandiera si estende per una rete di destinazioni piuttosto ampia. Qualche esempio? Roma, Venezia, Palermo, Milano, Alghero, Bologna, Napoli, Reggio Calabria: sono soltanto alcune delle mete verso cui potrai viaggiare a bordo degli aerei bianchi e blu.

Grazie alla promo ITA Airways, i biglietti sono disponibili a partire da soli 50 euro (sola andata). Biglietti così economici sono generalmente disponibili in classe Economy Light, che include nel prezzo un bagaglio a mano da 8 chili e un accessorio. Bagaglio in stiva e scelta del posto sono a pagamento, il cambio consentito con una penale, il rimborso – in genere – non è consentito.

I mesi più economici per viaggiare in Italia con ITA Airways sono quelli di febbraio e marzo: il momento perfetto per organizzare una vacanza invernale fuori porta, alla scoperta di bellissime città e località fuori dai picchi stagionali.

Puoi approfittare della promo speciale ITA, che garantisce prezzi a partire da soli 50 euro, prenotando direttamente online tramite l’apposita pagina web: ti basta inserire la destinazione o selezionare una di quelle già proposte e scegliere il tuo volo, poi sarai pronto a partire.