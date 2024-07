Vai in vacanza con Saily e dimenticati del roaming

Sei finalmente in partenza per goderti le meritate vacanze estive? Lascia a casa le preoccupazioni legate alle spese di roaming, grazie alla soluzione proposta da Saily. È la eSIM che ti permette di accedere a Internet, di comunicare e di navigare in tutto il mondo, a prezzi super convenienti, senza dover cambiare scheda, numero o fare i conti con le tariffe locali.

eSIM, scegli Saily: come funziona?

Il funzionamento è molto semplice. Come prima cosa, scarica e installa l’applicazione sul tuo smartphone (così potrai verificare subito se è compatibile), scegliendo tra le versioni per Android e iOS. Poi, non dovrai far altro che selezionare il piano dati a te più congeniale, in base ai GB che pensi di consumare durante il viaggio e alla sua durata. A questo punto, dovrai solo ricordarti di attivarlo prima di partire, così da poter iniziare a sfruttarlo già dal momento in cui arriverai a destinazione. Fine, non serve altro. Se vuoi saperne di più, fai un salto alla pagina dedicata dove trovi ogni dettaglio aggiuntivo.

La eSIM di Saily ti permette di dire addio al roaming in oltre 150 paesi a livello globale: dagli Stati Uniti al Giappone, dall’Argentina all’Australia, passando da Egitto, Kenya e India solo per fare alcuni esempi. Per ognuno, sono previsti costi differenti, comunque sempre di gran lunga più convenienti rispetto al dover arrivare alla meta per poi acquistare una scheda fisica, intestandosela e mettendola nel telefono.

Saily è un servizio fornito da Nord Security, la stessa società specializzata in cybersecurity che già si occupa, tra le altre cose, anche della Virtual Private Network di NordVPN. Scopri tutti gli altri dettagli sulle pagine del sito ufficiale.