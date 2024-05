Vacanze all'orizzonte? Con Revolut ottieni fino al 10% di cashback sulle tue prenotazioni

Con una vasta gamma di servizi, scambio di valute senza commissioni e un programma cashback sulle prenotazioni tramite app, Revolut offre un conto online ricco di funzionalità utili per chi viaggia.

Questa piattaforma, oltre ad offrire un conto multivaluta e carte di pagamento fisiche e virtuali, permette di fare acquisti e prenotare soggiorni, tutto in un’unica app.

Soggiorni ed esperienze

Revolut permette di prenotare soggiorni con un cashback fino al 10% a seconda del piano scelto. Senza commissioni di prenotazione aggiuntive, la piattaforma offre accesso a oltre 1,9 milioni di proprietà in più di 200 destinazioni. Inoltre, i clienti di Revolut possono beneficiare di massima flessibilità, con la possibilità di prenotare scegliendo di pagare successivamente presso la struttura.

Assicurazioni viaggio e accesso alle lounge aeroportuali

Per chi sottoscrive i piani Premium, Metal o Ultra, Revolut offre anche una serie di vantaggi esclusivi per garantire tranquillità durante i viaggi. Questi includono assistenza medica e dentistica d’urgenza durante gli spostamenti internazionali, copertura per voli in ritardo, bagagli smarriti e danni accidentali. Inoltre, è disponibile una protezione speciale per le attività sportive invernali e l’accesso gratuito alle lounge aeroportuali prima della partenza. Infine, Revolut offre anche una copertura assicurativa per l’annullamento del viaggio offrendo sicurezza per eventuali imprevisti.

Invia e ricevi denaro in tutto il mondo

Con oltre 70 valute e più di 160 paesi disponibili, anche i trasferimenti internazionali di denaro sono più semplici con Revolut. L’app permette di inviare fondi in tutto il mondo in pochi istanti, senza doversi preoccupare di commissioni e tassi di cambio.

Cashback sugli acquisti tramite app

Oltre ad offrire un cashback sulle prenotazioni, Revolut offre anche fino al 5% di cashback su sugli acquisti effettuati direttamente dall’app. Che si tratti di moda, sport, arredamento, la sezione “negozi” dell’app offre tutto ciò di cui si ha bisogno con promozioni su numerosi marchi per risparmiare.

