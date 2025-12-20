Vacanze di Natale all'estero? Questa è la VPN giusta da attivare oggi

Per chi si prepara a passare le vacanze di Natale e Capodanno all’estero c’è la necessità di attivare una VPN, in modo da poter navigare in sicurezza, proteggendo i propri dati con la crittografia e, eventualmente, aggirando blocchi geografici online, ad esempio per accedere alle piattaforme di streaming con cui si ha un abbonamento attivo.

Tra le tante opzioni disponibili, l’offerta giusta è, senza dubbio, quella messa a disposizione da NordVPN. Con la nuova Offerta di Natale, infatti, scegliendo il piano biennale e utilizzando il codice promo BLAZE1MO è possibile attivare un abbonametno da 28 mesi con un prezzo ridotto fino a 2,88 euro al mese.

L’offerta include 30 giorni di garanzia di rimborso ed è attivabile tramite il sito ufficiale di NordVPN, qui di sotto. La promo sarà disponibile solo per un breve periodo di tempo.

VPN per le vacanze di Natale: è il momento di scegliere NordVPN

Con NordVPN è possibile attiva una VPN illimitata con le seguenti caratteristiche:

la crittografia del traffico dati per proteggere la connessione anche quando si accede a Internet da una rete non sicura

del traffico dati per proteggere la connessione anche quando si accede a Internet da una rete non sicura una politica no log che elimina il tracciamento

che elimina il tracciamento un network di migliaia di server sparsi in tutto il mondo per aggirare blocchi geografici online

per aggirare blocchi geografici online la possibilità di utilizzo da 10 dispositivi in contemporanea, sempre senza limitazioni di banda e di traffico dati

Con la promozione in corso (piano biennale + codice BLAZE1MO) è ora possibile attivare l’abbonamento da 28 mesi con un prezzo ridotto fino a 2,88 euro al mese e con 30 giorni di garanzia di rimborso. La promozione in questione prevede la fatturazione anticipata ma con possibilità di pagare in 3 rate senza interessi con PayPal.

Per accedere subito alla promo basta premere sul box qui di sotto.