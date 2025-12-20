 Vacanze di Natale all'estero? Questa è la VPN giusta da attivare oggi
NordVPN è la soluzione giusta per attivare una nuova VPN per l'estero da usare durante le vacanze di Natale e Capodanno, ecco la promo.
Per chi si prepara a passare le vacanze di Natale e Capodanno all’estero c’è la necessità di attivare una VPN, in modo da poter navigare in sicurezza, proteggendo i propri dati con la crittografia e, eventualmente, aggirando blocchi geografici online, ad esempio per accedere alle piattaforme di streaming con cui si ha un abbonamento attivo.

Tra le tante opzioni disponibili, l’offerta giusta è, senza dubbio, quella messa a disposizione da NordVPN. Con la nuova Offerta di Natale, infatti, scegliendo il piano biennale e utilizzando il codice promo BLAZE1MO è possibile attivare un abbonametno da 28 mesi con un prezzo ridotto fino a 2,88 euro al mese.

L’offerta include 30 giorni di garanzia di rimborso ed è attivabile tramite il sito ufficiale di NordVPN, qui di sotto. La promo sarà disponibile solo per un breve periodo di tempo.

Attiva qui NordVPN

nordvpn-offerta

VPN per le vacanze di Natale: è il momento di scegliere NordVPN

Con NordVPN è possibile attiva una VPN illimitata con le seguenti caratteristiche:

  • la crittografia del traffico dati per proteggere la connessione anche quando si accede a Internet da una rete non sicura
  • una politica no log che elimina il tracciamento
  • un network di migliaia di server sparsi in tutto il mondo per aggirare blocchi geografici online
  • la possibilità di utilizzo da 10 dispositivi in contemporanea, sempre senza limitazioni di banda e di traffico dati

Con la promozione in corso (piano biennale + codice BLAZE1MO) è ora possibile attivare l’abbonamento da 28 mesi con un prezzo ridotto fino a 2,88 euro al mese e con 30 giorni di garanzia di rimborso. La promozione in questione prevede la fatturazione anticipata ma con possibilità di pagare in 3 rate senza interessi con PayPal.

Per accedere subito alla promo basta premere sul box qui di sotto.

Attiva qui NordVPN

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 20 dic 2025

