Vacanze in Italia con Amazon e Lonely Planet

Mangiamo italiano, ci siamo detti. Compriamo italiano, ci siamo promessi. Viaggiamo in Italia, ci siamo riproposti. Tre comportamenti virtuosi, perché immettere denaro in circolo nella nostra stessa rete significa giocoforza averne un ritorno indiretto, in tempi brevi, attraverso un rilancio poderoso del sistema Italia.

Sulla scia di questi impegni nasce “Vacanze in Italia“, il progetto di Amazon in collaborazione con la Lonely Planet per raccontare l’Italia agli italiani e segnalare quelle che sono le immense meraviglie che il nostro Paese è in grado di offrire.

Vacanze in Italia

Dopo sei mesi di paure, lockdown e tensioni, è venuto il momento di concedersi qualche giorno di vacanza. Chi sogna qualche giorno di evasione è fortunato: non servirà far troppa strada per godersi alcuni dei contesti migliori al mondo: siamo in Italia!

Dai castelli della Valle D’Aosta alle ville palladiane, dal Cilento selvaggio al Barocco siciliano: queste e molte altre mete offrono esperienze, sapori e profumi che puoi esplorare in prima persona o vivere direttamente a casa tua grazie ad Amazon.it e alla vetrina dedicata alle eccellenze del Made in Italy. Qui trovi lo stile e la tradizione dell’artigianalità italiana, sinonimo in tutto il mondo di ricercatezza dei materiali, attenzione per i dettagli e creatività, e puoi così sostenere le oltre 750 piccole e medie imprese e gli artigiani locali presenti sulla vetrina.

Il ruolo della Lonely Planet è ovviamente quello della guida che può orientare la scelta per le proprie vacanze, magari approfittando del bonus vacanze disponibile in queste settimane da spendere proprio in Italia. Il ruolo di Amazon è invece quello di affiancare questi excursus virtuali con una vetrina di prodotti italiani. La vetrina “Made in Italy“, insomma, viene declinata alle singole realtà regionali così che gli stimoli che localmente stanno per essere approntati possano fungere da acceleratore per l’economia nazionale.

Chi sceglie una vacanza in Piemonte, ad esempio, potrà godere delle due notti omaggio messe a disposizione dalla Regione, potrà utilizzare il Bonus Vacanze con app IO, potrà scegliere una delle mete proposte dalla Lonely Planet e potrà trovare una selezione di prodotti locali di alta qualità. I benefici saranno collettivi e non soltanto personali.

Qui la guida completa messa a disposizione da Amazon in formato .pdf.