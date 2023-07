Vacanze Last Minute a prezzi ancora più convenienti: ecco il trucco

Prenotando Vacanze Last Minute ti assicuri i migliori viaggi al miglior prezzo? Probabilmente sì, ma grazie a questo trucchetto puoi risparmiare ancora di più. Come? Semplice, ti basta installare NordVPN sui tuoi dispositivi. Forse ti starai chiedendo a cosa serve una VPN per risparmiare sui tuoi viaggi di relax e non solo. La risposta la trovi proprio in questo articolo.

Molto semplicemente, una VPN ti dà la possibilità di cambiare posizione virtuale. NordVPN, rispetto a tante altre, ti permette di scegliere la zona geografica che preferisci tra oltre 5700 server di sua proprietà, posizionati in 60 Paesi del mondo. Questo in maniera illimitata e senza alcuna restrizione di tempo e di navigazione. Un ottimo vantaggio per risparmiare.

Il perché è presto detto. Con NordVPN hai la possibilità di scegliere dove andare senza muoverti da casa. In pratica, se devi prenotare le tue Vacanze Last Minute, puoi decidere di selezionare un server posizionato in una zona dove il costo della vita è decisamente più basso. Questo ti avvantaggerà sulla pratica del Price Steering.

Vacanze Last Minute: cos’è il Price Steering e come avvantaggiarsene

Il Price Steering è una pratica comunemente usata dai siti che offrono servizi, voli, autonoleggio, Vacanze Last Minute e altro. In sostanza, a seconda della posizione della tua connessione, questi siti mostrano listini prezzi personalizzati. Ad esempio, se ti trovi in Italia pagherai di più di un utente che si trova in Albania. Uno svantaggio che puoi trasformare in un vantaggio attivando NordVPN.

Infatti, grazie a questa VPN potrai cambiare la tua posizione virtuale risultando in Albania e quindi approfittando di prezzi ancora più bassi. Sostanzialmente, una volta installata l’app ufficiale di NordVPN sul tuo dispositivo, dovrai selezionare un server tra quelli posizionati in questi Paesi: Albania, Bulgaria, Ecuador, India, Macedonia, Polonia, Venezuela. Così ti assicuri listini vantaggiosi sempre e ovunque.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.