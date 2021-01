Mai quanto in questo momento abbiamo bisogno di trasparenza, mai come per un argomento importante e delicato qual è la somministrazione dei vaccini c’è necessità di un’informazione obiettiva, scevra da distorsioni e capace di analizzare il fenomeno in modo obiettivo. Va in questa direzione l’iniziativa battezzata COVID-19 Opendata Vaccini, una raccolta di dati in formato aperto pubblicamente accessibile e in grado di fotografare in modo dettagliato l’andamento della campagna vaccinale pur garantendo la fondamentale tutela della privacy.

I dati sui vaccini per COVID-19 in formato aperto

Il repository è ospitato sulla piattaforma GitHub. Contiene informazioni a proposito delle consegne e delle somministrazioni nelle regioni di tutto il paese, strutturate in un totale pari a sei tabelle. Ecco quanto si può trovare al suo interno:

dati sul totale delle consegne giornaliere dei vaccini suddivise per regioni;

dati sul totale delle consegne e somministrazioni avvenute sino ad oggi, includendo la percentuale di dosi somministrate (sul totale delle dosi consegnate) suddivise per regioni;

dati sulle somministrazioni giornaliere dei vaccini suddivisi per regioni, fasce d’età e categorie di appartenenza dei soggetti vaccinati;

dati sul totale delle somministrazioni giornaliere per regioni e categorie di appartenenza dei soggetti vaccinati;

punti di somministrazione per ciascuna Regione e Provincia Autonoma;

totali delle somministrazioni per fasce d’età;

data e ora di ultimo aggiornamento del dataset.

Il progetto è legato all’account GitHub di Developers Italia, community nostrana di sviluppatori che già mette a disposizione di chi opera nella Pubblica Amministrazione un vasto catalogo di software open source.

Vaccini COVID-19: la situazione in Italia

Per una consultazione immediata delle statistiche in merito alla campagna vaccinale per COVID-19 rimandiamo al report continuamente aggiornato. Alle ore 23:00 di ieri (mercoledì 6 gennaio 2021) gli italiani sottoposti al trattamento erano 321.077 presso un totale pari a 293 strutture allestite in tutto il territorio. 273.184 dosi sono state destinate a operatori sanitari e sociosanitari. Lazio (41.242) e Veneto (36.929) le regioni con il maggior numero di somministrazioni. Molte più le donne rispetto agli uomini (195.654 contro 125.423) ad averlo ricevuto. Prendendo in considerazione le fasce d’età quella 50-59 anni risulta al momento la più coperta.