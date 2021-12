Vaccini: la dose booster, spiegata bene [VIDEO]

A cosa serve la dose booster? Non c'è molto da aggiungere rispetto al video seguente, se non i complimenti agli autori per la capacità di sposare l'ironia a quella che forse è la spiegazione più chiara di tutte quelle viste e sentite in queste settimane turbolenti.

"This is my body, I have to defend it!" 🏠

Reminder: Being vaccinated and boosted is your best line of defense against severe illness from COVID-19.

Subscribe to our newsletter for the latest info: https://t.co/3vRukdJJEk pic.twitter.com/ZB8PHRlK3E

— Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health (@JohnsHopkinsSPH) December 21, 2021