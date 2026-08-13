Vai sul sicuro con HUAWEI WATCH FIT 5, oggi scontato su Amazon

Oggi abbiamo deciso di segnalarti questa promozione che ti permette di metterti al polso uno smartwatch eccellente a un prezzo decisamente interessante. Dunque prima che l’offerta scada vai su Amazon e metti nel tuo carrello il HUAWEI WATCH FIT 5 a 149 euro, invece che 1999 euro, applicando il coupon visibile in pagina.

Così facendo potrai avvalerti di una ribasso già applicato sul prezzo di partenza del 10%, più un ulteriore sconto di 30 euro applicando il couponm per una risparmio totale di ben 50 euro. E se preferisci puoi dilazionare il pagamento in comode rate a tasso zero con Cofidis, selezionando l’apposita opzione.

HUAWEI WATCH FIT 5 ha tutto quello che ti serve

Il HUAWEI WATCH FIT 5 ha veramente tutto quello che ti occorre per gestire il tuo fisico sia nelle attività quotidiane che mentre fai attività sportive. Possiede infatti oltre 100 modalità di allenamento, monitoraggio della frequenza cardiaca, dell’ossigenazione nel sangue, delle fasi del sonno e di molto altro. Puoi fare registrazioni e pagamenti NFC contactless e offre una batteria in grado di arrivare fino a 7 giorni di uso tipico.

È incredibilmente leggero, con un peso di appena 27 grammi e uno spessore di 9,5 mm, ha una cassa in lega di alluminio e un cinturino in nylon intrecciato. Gode poi un display AMOLED da 1,82 pollici con bordi ultrasottili e luminosità pari a 2500 nit con riduzione dei riflessi e visibilità ottima anche quando la luce del sole lo colpisce direttamente. In più potrai personalizzarlo completamente con quadranti e applicazioni in modo da avere sempre ciò che desideri a portata di mano.

Ci sarebbero ovviamente tantissime altre cose da mettere in evidenza ma il tempo scorre e le unità disponibili a questa cifra spariscono in fretta. Perciò corri su Amazon e acquista il tuo HUAWEI WATCH FIT 5 a 149 euro, invece che 1999 euro, applicando il coupon visibile in pagina. Non dovrai nemmeno preoccuparti della spedizione. Se sei abbonato ai servizi Prime lo riceverai a casa già domani senza costi aggiuntivi. Se non sei ancora iscritto fallo subito cliccando qui.