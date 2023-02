Come vedere Valencia-Athletic Bilbao in streaming

Valencia-Athletic Bilbao in campo nella suggestiva cornice del Mestalla per la giornata 21 de LaLiga. Il fischio d’inizio è in programma per le ore 21:00 di sabato 11 febbraio. I blanquinegres, in crisi di risultati e con tre sconfitte consecutive alle spalle, ospitano i baschi, reduci dalla bella vittoria ottenuta in casa contro il Cadice.

Guarda la partita Valencia-Athletic Bilbao in streaming

Gli appassionati del calcio spagnolo possono guardare la partita in diretta streaming su DAZN con la telecronaca affidata alla voce di Stefano Borghi. Prima del calcio d’inizio sono previsti aggiornamenti dagli spogliatoi e analisi pre-match, mentre in conclusione seguiranno le consuete interviste, gli approfondimenti e gli highlight.

La parte centrale piuttosto compressa della classifica fa sì che, nonostante i soli 9 punti di distanza, si sfidino i padroni di casa in diciassettesima posizione (20) e gli avversari all’ottavo posto (29). Di fronte al loro pubblico, la squadra di Voro (che ha appena ereditato la guida tecnica da Gattuso) sono chiamati a una prestazione convincente per allontanare lo spettro della zona retrocessione. Dovranno però fare i conti con gli uomini di Valverde.

Diamo uno sguardo alle probabili formazioni schierate in campo dal primo minuto.

Valencia (4-4-2): Mamardashvili, Luis Gaya, Ozkacar, Comert, Foulquier, Lato, Guillamon, Almeida, Musah, Lino, Cavani;

Athletic Bilbao (4-2-3-1): Simon, De Marcos, Vivian, Yeray, Berchiche, Vesga, Sancet Tirapu, Williams, Munian, Berenguer, Garcia.

