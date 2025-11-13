Valve Steam Frame: giochi Android con sideloading

Valve ha annunciato Steam Frame, un visore standalone per la realtà virtuale, insieme alla Steam Machine e al nuovo Steam Controller. È installato SteamOS 3, quindi può eseguire giochi Windows. L’azienda statunitense ha comunicato che gli utenti potranno usare anche i giochi Android.

Steam Frame: giochi Windows e Android

Steam Frame integra un processore Snapdragon 8 Gen 3, 16 GB di RAM LPDDR4X e 256 GB o 1 TB di storage, espandibile con schede microSD. Può eseguire giochi localmente (installati su storage interno o microSD) oppure in streaming da PC tramite connessione Wi-Fi (nella confezione è presente un dongle Wi-Fi 6E che supporta la connessione a 6 GHz).

Il sistema operativo installato è SteamOS 3 basato su Arch Linux con KDE Plasma come ambiente desktop. Analogamente alla Steam Deck, il visore VR può eseguire giochi Windows grazie a Proton, un layer di compatibilità derivato da Wine. In questo caso c’è anche l’emulatore Flex che permette di eseguire giochi x86 su architettura Arm.

Valve ha confermato che Steam Frame supporterà anche i giochi Android. Gli sviluppatori potranno distribuire i giochi su Steam oppure direttamente dai loro siti web. Sarà infatti possibile installarli tramite sideloading. Diversi test hanno dimostrato che le prestazioni dei giochi Windows su SteamOS 3 sono superiori a quelle su Windows.

I giochi Android hanno già un codice compatibile con l’architettura Arm, quindi non è necessario la traduzione con Flex. Ciò significa che le prestazioni saranno praticamente identiche a quelle sui dispositivi Android. In futuro potrebbe essere aggiunto il supporto alle app Android (quindi non solo i giochi).

Valve ha inoltre confermato che potrebbe annunciare altri dispositivi con chip Arm e sistema operativo SteamOS. Non solo console portatili, ma anche notebook. Non è noto se il supporto per i giochi Android verrà aggiunto alla Steam Machine. Il sistema operativo è sempre SteamOS, ma è presente un processore AMD basato sull’architettura Zen 4.