Vanja, il lettore di memoria universale

Serve un lettore di schede di memoria che possa essere utilizzato in ogni situazione, senza problema alcuno di formato? Serve uno strumento che possa rendere facile ed universale il trasferimento di informazioni tra dispositivi, senza doversi preoccupare a priori di quale possa essere il giusto connettore da portarsi appresso per non trovarsi fermi su una qualche forma di incompatibilità? 7,64 euro tolgono il problema.

Vanja, il lettore di schede universale

La soluzione è Vanja, il lettore di schede SD/MicroSD che mette assieme una USB 2.0 (tipo A), una micro USB (tipo B) e una USB-Type C. 76mm per 26mm, meno di 1cm di spessore e due tappini protettivi custodiscono tutta la ricchezza di questo piccolo lettore universale che può togliere le castagne dal fuoco in moltissime situazioni.

Si inserisce il lettore in un device (ad esempio: uno smartphone), si trasferiscono le informazioni sulla memoria a disposizione (ad esempio una micro SD), quindi si sposta il lettore su un altro device (ad esempio: un pc) e si depositano i file nella nuova destinazione. Tutto semplice ed immediato, senza installazioni né adattatori necessari. Plug&Play puro e semplice, al costo di soli 7,64 euro per poche ore: trattasi infatti di una offerta lampo con il 15% di sconto destinata a scadere nella serata di oggi, martedì 6 aprile 2021.

Attenzione: chi cerca la versione più completa con funzione OTG attinge ad un risparmio del 46%, portandosela a casa per soli 9,34 euro.

Questo lettore di schede USB C offre una facile connessione tra la scheda di memoria flash e un computer USB-A / USB-C / Thunderbolt 3, laptop, smartphone e tablet con funzione OTG

Può valerne la pena? Data la risicata differenza di prezzo, assolutamente si.