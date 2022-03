Vedere canali Rai senza decoder? guardali gratis con una VPN

Usare una VPN, per esempio, per guardare canali televisivi italiani all’estero, è ormai consuetudine per molte persone.

Questo perché, chi è senza decoder e/o guarda Rai e altri canali dall’estero, può avere problemi a visionare correttamente gli show televisivi. Per fortuna, i canali pubblici, forniscono un servizio online conosciuto come RaiPlay.

Questa piattaforma, ad oggi può offrire un vasto repertorio di serie TV e radio del tutto gratuiti. Tutto molto apprezzabile, anche se, non accessibile per chi risiede fuori dai confini nazionali o ha problemi con il decoder.

Affidarsi a una VPN all’altezza della situazione dunque, può essere utile per poter accedere a RaiPlay con una linea protetta e, allo stesso tempo, senza fastidiosi fenomeni come il buffering.

RaiPlay e canali Rai con una VPN? Ecco quale servizio scegliere

Per poter fruire dei contenuti audiovisivi al meglio, che si tratti di Rai o di altre piattaforme streaming, è bene scegliere un servizio all’altezza della situazione. In questo contesto, NordVPN ha ben pochi rivali sul mercato.

Stiamo parlando di uno dei marchi tecnologici più diffusi e apprezzati al mondo, anche grazie a milioni di utenti sparsi in tutto il mondo e ai 5.200 server in più di 60 nazioni.

Oltre alle prestazioni elevatissime, lo standard di sicurezza costituito dalla crittografia, rende tale piattaforma altamente competitiva. Non solo: con la possibilità di adattarsi a piattaforme come PC Windows, macOS, Linux, iOS e Android, NordVPN si dimostra anche molto flessibile.

Dulcis in fundo, con un singolo account è possibile proteggere fino a 6 diversi dispositivi. Un vantaggio considerevole, per chi vuole condividere la VPN con tutto il resto della famiglia.

E i costi? Grazie al recente sconto del 66%, valido per gli abbonamenti biennali, è possibile ottenere tale servizio a un prezzo davvero basso. NordVPN infatti, attraverso questa promozione, costa solamente 3,49 euro al mese.