VEGAS Post 365: acquistalo ora in sconto e ottieni un bundle LUT Cinema in regalo!

Ti serve un software per l’editing video, per proporre contenuti in diretta streaming oppure occuparti del sound design di prodotti multimediali? Ebbene, VEGAS Post 365 è il pacchetto completo di software che fa per te. Lo consigliamo nella giornata odierna alla luce di una promozione recentemente introdotta dai gestori del servizio. Acquistando tale software a 29,99 Euro al mese (IVA inclusa) per un anno, potrete ottenere gratuitamente fino al 10 novembre 2021 anche un bundle di file LUT degno di esperti del cinema.

VEGAS Post 365: cosa include e feature esclusive

VEGAS Post è un pacchetto che comprende una serie di software utilissimi alla modifica di video, immagini, contenuti audio e altro ancora. Nello specifico, si parla dei seguenti programmi:

VEGAS Pro 19

VEGAS Effects

VEGAS Image

VEGAS Stream

SOUND FORGE Audio Studio

Studio Boris FX Primatte

VEGAS Pro è il cuore di questo pacchetto, con tutti gli strumenti professionali utili alla modifica di video. Troviamo, per esempio, oltre 800 effetti visivi e preset e generatori di particelle, testi e modelli 3D avanzati. La creazione di scene fotorealistiche sarà facilitata grazie all’aggiunta di Effects, ma anche all’insieme di funzionalità incluse su VEGAS Pro. Modifica di filmati RAW in HDR, contenuti stock illimitati, export di video 8K e molto altro ancora.

Lo strumento per lo streaming invece consentirà di gestire al meglio le trasmissioni in diretta applicando grafiche dinamiche, video play-in e modificando le impostazioni della webcam. O ancora, SOUND FORGE Audio Studio permetterà di registrare e mixare l’audio al meglio, rimuovendo rumori di fondo e applicando ulteriori effetti a proprio piacimento.

Come detto in apertura, il prezzo migliore è pari a 29,99 Euro al mese per 12 mesi. In aggiunta, otterrete il bundle Cinema LUT gratuitamente in seguito all’acquisto. Si tratta di una promozione davvero interessante, se si considera che il bundle LUT in questione vale 34,99 Euro. Insomma, non perdete questa occasione!