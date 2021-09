VEGAS Post: registrazione, editing e mastering in offerta lampo

Se sei alla ricerca di un programma di editing video, grafica in movimento, composizione di immagini, live streaming e sound design VEGAS Post è il software che fa per te e potrai averlo in offerta lampo solo per oggi a 29,99 euro al mese! Approfitta subito della promozione valida solo il 29 settembre cliccando questo link assicurati le performance di un pacchetto completo di software di alta qualità.

VEGAS Post: tutto ciò che ti occorre

VEGAS post è un pacchetto che include alcuni software davvero eccezionali. Sono infatti compresi nella promozione:

VEGAS Pro 19

VEGAS Effects

VEGAS Image

VEGAS Stream

SOUND FORGE Audio Studio

Studio Boris FX Primatte

Fulcro attorno a cui ruota questa eccezionale configurazione è VEGAS Pro, che possiede tutti gli strumenti necessari per l'editing video professionale con correzione avanzata del colore HDR, live streaming e sound design. Con VEGAS Pro puoi lanciare clip dalla tua timeline in VEGAS Effects o esportare singoli fotogrammi da elaborare su VEGAS Image, tutto con pochi semplici click. Il video editing ti consentirà di produrre edit veloci e di altissima qualità con tracce audio e video illimitate, sincronizzazione storyboard e timeline, tracce di regolazione, editing multicam e centinaia di filtri, effetti speciali e transizioni.

Grazie a Sound Forge Audio Studio inoltre potrai registrare, modificare e mixare l'audio della tua telecamera con foley e suoni naturali e sarai in grado di ridurre i rumori di fondo.

Anche il live streaming sarà di qualità eccezionale. Grazie a VEGAS Stream potrai portare le tue dirette web da una semplice telecamera a telecamere multiple applicando video play-in, grafiche dinamiche e potrai passare da una telecamera a un'altra.

Non perdere tempo: per la tua attività professionale di video editing abbonati ora a VEGAS Post a soli 29,99 euro al mese per 12 mesi. Solo per oggi inoltre avrai incluso nell'abbonamento Boris FX Continuum Title Studio, del valore di valore 189 euro.