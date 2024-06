Velocità di upload nelle VPN: come scegliere il servizio migliore per il lavoro a distanza

La velocità di upload nelle VPN è importante quanto quella del download, soprattutto per chi lavora da remoto. Bisogna, però, scegliere il servizio migliore, altrimenti lavorare da casa diventa una via crucis. Ma perché è così importante? Le VPN creano una connessione sicura su Internet instradando la tua connessione attraverso un server gestito dal provider. Questo processo nasconde il tuo vero indirizzo IP e crittografa tutti i dati trasmessi o ricevuti. Nel contesto del lavoro da remoto, dove spesso vengono gestite informazioni aziendali sensibili, la sicurezza VPN è quindi della massima importanza.

Velocità di upload: ecco quale VPN scegliere

Per scegliere il migliore servizio VPN per il lavoro a distanza, prendi in considerazione i seguenti fattori:

Rete di server : una vasta rete di server in diverse località può migliorare la velocità e l’accessibilità.

: una vasta rete di server in diverse località può migliorare la velocità e l’accessibilità. Velocità : la velocità di upload è cruciale per attività che richiedono la trasmissione di dati in tempo reale, come videoconferenze.

: la velocità di upload è cruciale per attività che richiedono la trasmissione di dati in tempo reale, come videoconferenze. Sicurezza : cerca VPN con caratteristiche di sicurezza robuste, come crittografia avanzata e protocolli sicuri.

: cerca VPN con caratteristiche di sicurezza robuste, come crittografia avanzata e protocolli sicuri. Privacy : assicurati che il servizio VPN abbia una politica di privacy forte e non tratti i tuoi dati1.

: assicurati che il servizio VPN abbia una politica di privacy forte e non tratti i tuoi dati1. Affidabilità : un servizio VPN affidabile dovrebbe avere un uptime elevato e un supporto clienti disponibile 24/7.

: un servizio VPN affidabile dovrebbe avere un uptime elevato e un supporto clienti disponibile 24/7. Funzionalità aggiuntive: considera anche le funzionalità aggiuntive come il tunneling multiplo, il bypass dei firewall e la possibilità di condividere connessioni.

Surfshark VPN è il servizio che in questo momento rientra nei fattori sopra indicati. Inoltre, in questo periodo è in corso una promozione eccezionale: sconto dell’86% sul piano biennale, con il costo mensile che scende a soli 2,19 euro. Inoltre, ti verranno anche regalati 3 mesi extra.

Sottoscrivendo il piano Starter, progettato per essere semplice ma efficace, hai anche la possibilità di rimborso entro 30 giorni. Scegli Surfshark per garantirti la migliore velocità di upload quando lavori da remoto.