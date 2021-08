Velocità fino a 6Gbps ai tuoi vecchi dischi da 2,5 pollici con il case esterno USB-C

Quello che ti suggeriamo in questo articolo, è un ottimo accessorio per riutilizzare dando nuova vita ai dischi da 2,5 pollici. Si tratta del Case Esterno USB 3.1 Type-C Orico, una pratica soluzione tooless per utilizzare i vecchi dischi interni o SSD come dischi portatili.

Case esterno USB 3.1 USB Type-C Orico: caratteristiche tecniche

Il design presenta una superficie texturizzata ed i bordi smussati in modo da semplificare il trasporto in borse e zaini. L’utilizzo è piuttosto semplice, e permette di alloggiare il disco all’interno del case senza alcuna necessità di attrezzi specifici. Basta far scorrere il pannello superiore per sganciarlo, ed accedere al connettore al quale collegare il disco. Si tratta inoltre di un accessorio plug and play, quindi una volta richiuso è sufficiente collegarlo a computer senza alcuna installazione driver o software di terze parti.

Molto comodo il cavo USB-C to USB-C che permette di collegare il disco praticamente a qualsiasi laptop, MacBook inclusi, con la massima semplicità. La specifica utilizzata è quella USB 3.1 che insieme al protocollo di accelerazione UASP fornisce un bandwidth di ben 6Gbps. Naturalmente è indispensabile una porta compatibile, tuttavia è comunque utilizzabile con tutte le varianti precedenti di USB. La modalità plug and play, inoltre, lo rende compatibile praticamente con qualsiasi piattaforma. È possibile, infatti, utilizzare il disco come espansione di memoria per le console PlayStation e Xbox. Insomma, una soluzione economica ed efficace, per dare nuova vita ai dischi di vecchi PC, soprattutto portatili.

