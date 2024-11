Velocità, sostenibilità e convenienza: scopri Aruba Fibra

Aruba Fibra si conferma come un punto di riferimento nel panorama delle connessioni internet in Italia, offrendo una combinazione unica di prestazioni, flessibilità e attenzione all’ambiente. Con una velocità che raggiunge i 10 Gbps, offerte personalizzabili e un’attenzione particolare alla sostenibilità, Aruba Fibra rappresenta una scelta eccellente per privati, professionisti e famiglie.

Prestazioni al top e offerte su misura

Aruba Fibra mette a disposizione una vera fibra FTTH (Fiber To The Home), che assicura una velocità in download fino a 10 Gbps e upload fino a 2,5 Gbps. Grazie alla tecnologia avanzata, la connessione è stabile, rapida e adatta a soddisfare tutte le esigenze digitali: dallo streaming al gaming, fino allo smart working e alla didattica a distanza.

Le offerte sono pensate per adattarsi a diverse necessità, con soluzioni modulari e convenienti:

Offerta Base : A soli 17,69 €/mese per i primi sei mesi , poi 24,90 €/mese , questa soluzione offre l’accesso alla fibra pura con la possibilità di aggiungere opzioni extra.

: A soli , poi , questa soluzione offre l’accesso alla fibra pura con la possibilità di aggiungere opzioni extra. All-Inclusive: Per chi desidera un servizio completo, con router Wi-Fi e chiamate nazionali illimitate, l’offerta parte da 19,89 €/mese per sei mesi, poi 27,90 €/mese.

Entrambe le proposte possono essere arricchite con opzioni come una velocità superiore (fino a 10 Gbps), servizi di cybersecurity avanzata o chiamate internazionali. L’utente ha così la possibilità di creare una connessione su misura.

Promozioni da non perdere

Fino al 25 novembre 2024, è possibile approfittare di sconti significativi sull’abbonamento. Inoltre, l’iniziativa Open Fiber Voucher 2024 consente, nei comuni idonei, di ottenere un buono digitale da 100 € da spendere su Amazon, Q8 o MediaWorld. Aruba premia anche la condivisione: invita un amico e riceverete entrambi uno sconto di 15 € sul canone.

Convenienza e flessibilità per tutti

Zero costi di attivazione, inclusi nelle aree bianche, e possibilità di disdetta con una penale minima di soli 20 €. Inoltre, con l’opzione Stop&Go puoi mettere in pausa la tua connessione per 30 giorni consecutivi ogni anno, perfetta per chi viaggia o non utilizza internet in alcuni periodi.

Un internet sostenibile e affidabile

Aruba Fibra non è solo veloce, è anche sostenibile. I suoi data center, alimentati al 100% da fonti rinnovabili, dimostrano l’impegno dell’azienda per l’ambiente. Questo rende Aruba Fibra una scelta green oltre che tecnologicamente avanzata.

