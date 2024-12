Velocità, stabilità e sicurezza: ecco l’hosting perfetto per la tua web agency

Ogni web agency che si rispetti ha a cuore il successo dei propri clienti e questo passa anche e soprattutto dalla capacità dei loro siti di offrire un’esperienza impeccabile. È il motivo per cui chi lavora in un’agenzia digitale ha la necessità di poter contare su un hosting che garantisca, tra gli altri, tempi di caricamento rapidi, accesso veloce e immediato e un insieme di strumenti per la protezione totale dei dati. Le soluzioni esistono ma hanno spesso costi elevati. Hostinger ha in offerta i suoi piani dedicati ai professionisti con sconti fino al 73%. Scopri il piano Hostinger Pro più adatto alle tue esigenze.

Tutti i vantaggi per i professionisti

Hostinger Pro è l’hosting con cui gestire fino a 300 siti in un’unica piattaforma. Una piattaforma che consente di monitorare lo stato della sicurezza dei siti, ricevere aggiornamenti automatici del software, organizzare il portfolio del sito tramite tag personalizzati e risolvere tempestivamente qualsiasi problema tramite le notifiche proattive inviate direttamente nella propria casella di posta elettronica.

Proprio per assicurare un livello professionale di alta qualità, Hostinger mette a disposizione un servizio di assistenza sempre attivo gestito da professionisti che parlano più di 10 lingue e che garantiscono una risposta a ticket e segnalazioni inferiore ai 2 minuti.

Con Hostinger Pro si ha accesso a server LiteSpeed con prestazioni WordPress 12 volte superiori con una connessione del 40% più veloce rispetto alla media e un’uptime garantito del 99,9%. Sul fronte sicurezza i piani prevedono certificati SSL illimitati, backup automatici regolari, autenticazione a due fattori e protezione proattiva dagli attacchi DDoS.

Ma non solo: Hostinger Pro comprende migrazioni gratuite e illimitate, grande scalabilità con la possibilità di aggiungere risorse ogni volta che l’attività del cliente cresce e la possibilità di guadagnare fino a 300 dollari grazie ai link di affiliazione. Sono tre i piani Hostinger Pro: Business (a 3,99€ al mese con un risparmio del 73%), Cloud Startup (a 7,99€ al mese con un risparmio del 60%) e Cloud Professional (a 13,99€ al mese con un risparmio del 65%).