Velocizzare il PC Windows: questo software gratuito può fare la differenza

Per risolvere il problema di un PC Windows lento è possibile agire in due modi. La prima riguarda un intervento sull’hardware, andando a sostituire (quando possibile) i componenti, incrementando la RAM, sostituendo il processore e aumentando lo spazio di archiviazione.

C’è, però, un’altra opzione, rappresentata da un possibile intervento software. La soluzione, in questo caso, è rappresentata da PC Cleaner, ora disponibile con la nuova versione 9. Utilizzabile su Windows 7 e successivi, questo software agisce su più livelli per ottimizzare l’uso delle risorse e velocizzare il funzionamento del computer.

Gli utenti hanno la possibilità di scaricare gratuitamente PC Cleaner, tramite il link qui di sotto. C’è anche una versione a pagamento, che aggiunge funzioni aggiuntive per un costo di 3 euro al mese, il cui utilizzo opzionale.

Velocizzare il PC con PC Cleaner

Per velocizzare il PC è necessario affidarsi agli strumenti giusti, che hanno la possibilità di eliminare gli errori del sistema e garantire un’ottimizzazione reale delle risorse disponibili.

PC Cleaner agisce in vario modo per poter consentire all’utente di poter sfruttare appieno tutte le risorse hardware del suo computer, garantendo un miglioramento delle prestazioni. Il software, infatti, include diversi tool pensati per garantire un’ottimizzazione completa.

Ricorrendo a PC Cleaner è possibile gestire meglio le applicazione installate, eliminando il software inutile, oltre che riparare eventuali errori di Windows, che potrebbero essere la causa dei problemi di performance.

Il software riesce, inoltre, a migliorare la privacy degli utenti e correggere il registro del sistema operativo. Si tratta, quindi, di un’applicazione “rivoluzionare” il computer, offrendo all’utente la possibilità di registrare un sostanziale incremento delle prestazioni.

PC Cleaner è disponibile in modo completamente gratuito ed è installabile anche su PC molto vecchi (bastano 64 MB di RAM) con Windows 7 e versioni successive. Per iniziare a utilizzare il software basta raggiungere il sito ufficiale e avviare il download.