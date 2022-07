Vendita app open source: Microsoft cambia idea

Microsoft ha confermato che gli sviluppatori possono vendere software open source tramite lo store di Windows 11. Una modifica alle regole del Microsoft Store, introdotta a metà giugno, avrebbe impedito di trarre profitto da app disponibili gratuitamente. L’azienda di Redmond ha quindi ascoltato le richieste della community FOSS (Free and Open Source Software).

La versione 7.16 delle regole del Microsoft Store prevedeva al punto 10.8.7 il divieto per gli sviluppatori di “non provare a trarre profitto da un software open source o di altro tipo altrimenti disponibile a livello generale e gratuitamente“. Secondo l’azienda di Redmond, gli sviluppatori non potevano pubblicare software open source a pagamento. Lo scopo principale era quello di evitare la diffusione di “cloni”, ovvero app simili basate sullo stesso codice sorgente.

Fin dall’annuncio della novità (metà giugno) sono circolate numerose critiche sulla decisione di Microsoft. Il divieto avrebbe avuto implicazioni per le app proprietarie che includono componenti open source e “costretto” gli sviluppatori ad utilizzare una licenza differente. Inoltre, dall’entrata in vigore (16 luglio), Microsoft avrebbe rimosso diverse app dallo store.

Last month, we shared a few updates to Microsoft Store policies to help protect customers from misleading product listings. We heard your feedback, and today we made a change to policy 10.8.7 and 11.2 https://t.co/fJd50I4J0c 1/3

