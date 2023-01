In vendita il codice sorgente di League of Legends

Riot Games ha comunicato il 20 gennaio di aver rilevato un’intrusione nell’ambiente di sviluppo. Successivamente ha confermato il furto del codice sorgente di League of Legends. L’autore dell’attacco ha messo in vendita il codice sul noto forum Breached per una cifra minima di un milione di dollari.

Riot Games non pagherà il riscatto

La software house californiana ha comunicato che sono stati rubati i codici sorgenti di League of Legends e Teamfight Tactics, oltre a quello del vecchio tool anti-cheat Packman (l’obiettivo iniziale del cybercriminale era il furto del codice di Vanguard, il tool anti-cheat di Valorant). Per accedere all’ambiente di sviluppo sono state utilizzate le credenziali che un dipendente ha inavvertitamente inviato via SMS.

Secondo VICE è stato chiesto un riscatto di 10 milioni di dollari, ma Riot Games ha già detto che non pagherà nulla. L’autore dell’attacco ha quindi messo in vendita i codici sorgenti di League of Legends e Packman.

La basa d’asta è un milione di dollari, ma è possibile ottenere solo il codice di Packman a 500.000 dollari. Nel post sul forum è presente il link ad un documento PDF che elenca file e directory del codice sorgente per un totale di circa 72,4 GB. Riot Games evidenzia che potrebbero essere creati cheat per League of Legends, ma farà di tutto per bloccarli. Teoricamente è possibile anche individuare vulnerabilità da sfruttare per colpire i giocatori.

Riot Games è solo l’ultimo sviluppatore di giochi che ha subito un attacco informatico. Nel mese di settembre 2022 sono state effettuate intrusioni nei sistemi di 2K Games e Rockstar Games.

