Vendita di TikTok accettata, non approvata

Circa 10 giorni fa, Shou Zi Chew (CEO di TikTok) ha informato i dipendenti che, entro il 22 gennaio 2026, nascerà TikTok USDS Joint Venture LLC, nuova società a maggioranza statunitense che gestirà il social network. ByteDance ha accettato le condizioni della joint venture approvata da Donald Trump a fine settembre. Manca solo un “piccolo” dettaglio, ovvero il via libera del governo cinese.

L’accordo deve rispettare le leggi cinesi

In base all’accordo, il 50% della nuova società verrà detenuta da un consorzio di nuovi investitori, tre dei quali (Oracle, Silver Lake e MGX) avranno il 15% a testa. Il 30,1% rimarrà nelle mani degli attuali investitori, mentre ByteDance conserverà il 19,9% (la legge in vigore dal 24 aprile 2024 impone una soglia inferiore al 20%).

Come specificato dal CEO nella lettera inviata ai dipendenti, la transazione deve essere completata entro il 22 gennaio 2026, ovvero un giorno prima della scadenza fissata dall’ordine esecutivo di Donald Trump. A fine ottobre, il Segretario al Tesoro aveva dichiarato che l’accordo è stato approvato dal governo cinese. In realtà non c’è ancora nulla di scritto e firmato.

Pochi giorni fa è arrivato il primo commento ufficiale del Ministero del Commercio cinese. Una portavoce ha dichiarato:

Il governo cinese spera che le aziende raggiungano soluzioni conformi alle leggi e ai regolamenti cinesi e che raggiungano un equilibrio di interessi.

In pratica, il governo ha accettato l’accordo, ma dovranno essere rispettate alcune condizioni. Una di esse riguarda l’algoritmo dei suggerimenti che ByteDance concederà in licenza. La nuova società dovrà ripetere l’addestramento per offrire contenuti senza manipolazioni esterne. La sicurezza verrà garantita da Oracle.

L’algoritmo dei suggerimenti sfrutta l’intelligenza artificiale che è soggetta alla legge cinese sulle esportazioni. Circa cinque anni fa era stato raggiunto un simile accordo tra TikTok, Oracle e Walmart, ma non è stato finalizzato perché il governo aveva aggiornato l’elenco di controllo sulle esportazioni, inserendo due tecnologie AI usate da TikTok.