Come vedere Venezia-Olimpia in streaming dall’estero

Umana Reyer Venezia – EA7 Emporio Armani Milano è il big match della quarta giornata di Regular Season. Riparte la Serie A del basket italiano, con le due squadre allenate da De Raffaele e Messina in campo al Palasport Taliercio alle ore 18:10 di domenica 21 ottobre. Seguilo in live streaming su NOVE, anche dall’estero con NordVPN.

Umana Reyer Venezia – EA7 Emporio Armani Milano: lo streaming

La partita mette una di fronte all’altra due formazioni che hanno vinto lo scudetto LBA nell’ultimo triennio. I veneti hanno archiviato due successi nelle prime uscite del torneo, mentre i milanesi proseguono a punteggio pieno guidando la classifica.

Al Palasport Taliercio si va verso il sold out, per un match che promette spettacolo. Potrebbe esserci più equilibrio di quanto suggeriscono i roster, considerando le assenze importanti tra gli uomini di mister Messina, anche a causa di un necessario turnover. Occhio alla capacità della squadra di De Raffaele di piazzare la zampata nell’ultima sezione di gara.

Chi vuol guardare la partita in diretta streaming non deve far altro che connettersi al portale di NOVE. La visione è consentita anche dall’estero semplicemente affidandosi a un server italiano di NordVPN.

