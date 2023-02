Come vedere Venezia-SPAL in streaming

Venezia-SPAL è tra i match più interessanti della giornata 24 di Serie B, considerando l’importanza della sfida in ottica salvezza. I padroni di casa arrivano all’appuntamento forti della recente vittoria sul Benevento, mentre gli ospiti dovranno fare i conti anzitutto con le loro tensioni interne, a partire da quelle che riguardano la guida tecnica. Il pallone inizierà a rotolare sul terreno dello stadio Pier Luigi Penzo alle ore 14:00 di sabato 11 febbraio. La direzione della gara è stata affidata all’arbitro Cosso.

Guarda la partita Venezia-SPAL in streaming

I tifosi dei due club e gli appassionati del campionato cadetto hanno la possibilità di guardare la partita in diretta streaming su DAZN. La piattaforma ha scelto la voce di Alessandro Rimi per la telecronaca.

Si tratta di un vero e proprio scontro salvezza: entrambe le squadre sono impegnate nella lotta per evitare la retrocessione. I lagunari alla diciottesima posizione in classifica, gli estensi solo un gradino sopra, ma a pari punti (24). L’eventuale vittoria consentirebbe di guardare con rinnovato ottimismo all’ultima parentesi di campionato.

Sarà una sfida anzitutto tra i due tecnici, Vanoli e De Rossi. Queste le probabili formazioni schierate al fischio d’inizio.

Venezia (3-4-2-1): Joronen, Hristov, Ceppitelli, Carboni, Candela, Tessmann, Jajalo, Ellertsoon, Zampano, Pohjanpalo, Pierini;

SPAL (3-4-1-2): Alfonso, Peda, Meccariello, Dickmann, Prati, Zanellato, Celia, Fetfatzidis, Moncini, Rabbi.

Scegliendo tra i piani START, STANDARD e PLUS per la sottoscrizione di un abbonamento a DAZN si ha accesso a un mondo di contenuti e sport in streaming. C’è solo il grande calcio di Serie A, Serie B e LaLiga, ma non solo. Nel catalogo trovano posto anche basket, pallavolo, tennis, ciclismo, rugby, motori, golf, boxe, MMA, wrestling, il Super Bowl LVII, interviste, speciali, approfondimenti e produzioni originali.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.