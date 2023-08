Venom: La Furia di Carnage, guarda il film in streaming

Alla posizione numero 3 tra i film più visti oggi in Italia di tutta la piattaforma c’è Venom: La Furia di Carnage, in streaming gratis su Prime Video con un abbonamento ad Amazon Prime attivo. In alternativa, chi non lo ha ancora fatto, può iniziare subito i 30 giorni di prova, senza dover affrontare alcuna spesa.

Guarda in streaming Venom: La Furia di Carnage

Senza anticipare troppo per non correre il rischio di inciampare in fastidiosi spoiler e rovinare così l’esperienza di visione, anticipiamo solo che il protagonista è in lotta per adattarsi alla vita come ospite del simbionte alieno Venom. Nel frattempo, il serial killer Cletus Kasady fugge dalla sua prigione. Proponiamo di seguito la sinossi e il trailer ufficiale in italiano pubblicato all’epoca dell’arrivo nelle sale.

Tom Hardy torna sul grande schermo nei panni del letale Venom. Alla ricerca del suo prossimo scoop, il giornalista Eddie Brock ottiene un’intervista esclusiva con un assassino incarcerato nel braccio della morte Cletus Kasady (Woody Harrelson) che scopre il segreto di Eddie e diventa l’ospite di Carnage, un simbionte minaccioso e terrificante.

Dalla durata pari a un’ora e 37 minuti, si tratta della seconda pellicola dello Spider-Man Universe di Sony, sequel di quella uscita nel 2018. Oltre a Tom Hardy, fanno parte del cast di attori anche Michelle Williams, Naomie Harris, Reid Scott, Stephen Graham e Woody Harrelson. La regia è di Andy Serkis. Il rating associato al contenuto è 13+.

Sempre grazie all’abbonamento ad Amazon Prime è possibile vedere in streaming gratis anche il primo capitolo della saga. C’è dunque tutto c’è che serve per trascorrere qualche ora di relax in compagnia dei personaggi dell’universo Marvel, in particolare di uno degli antagonisti storici dell’Uomo Ragno.

