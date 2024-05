Ventilatore a torre per stare FRESCHI senza impicci: preparati al caldo

Un ventilatore a torre è un prodottino di cui non fare a meno soprattutto se non ami l’aria gelida dei condizionatori. Questo oggetto è un salvavita quando si parla di caldo ed estate e visto che le temperature si stanno alzando abbastanza in fretta, portati avanti. Il modello di Levoit funziona alla grande e non è mai d’impiccio.

Collegati su Amazon dove lo trovi in sconto. Con un ribasso del 17% il prezzo scende ad appena 99,99€ per un acquisto che fai a cuore più leggero. Ti durerà per sempre quindi non te lo perdere.

Delle spedizioni non ti preoccupare considerato che con un account Amazon Prime, sono gratuite e veloci in tutta Italia.

Ventilatore a torre Levoit: un prodottino geniale in casa

I punti di forza di questo ventilatore a torre sono essenzialmente due: riesce a rinfrescare la stanza in modo rapido e occupa poco spazio. Invece di un modello a piantana che è un po’ brutto a vedersi ed anche ingombrante, questo rimane compatto e si sviluppa naturalmente in verticale.

Levoti le ha pensate tutte mettendoti a portata di mano un dispositivo che è facile da gestire perché oltre al display LED, ha il suo telecomando così che tu non debba alzarti se vuoi cambiare qualche impostazione. Ci sono 12 velocità e 4 modalità tra cui quella Sleep per poterlo usare anche di notte.

Sul rumore, un’altra gioia. È silenzioso e non crea quel fastidioso ronzio. Ruota a 90° su sé stesso e neanche te ne accorgi perché è come se non fosse nella stanza in termini di rumori.

Approfitta anche del timer integrato per spegnerlo senza comandi.

