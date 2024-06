Ventilatore portatile 3-in-1 con powerbank e torcia: l'OFFERTA

È un ventilatore portatile, ma anche un powerbank da 4.800 mAh per ricarica dei tuoi dispositivi (smartphone, tablet, auricolari wireless, smartwatch ecc.) e una torcia da utilizzare per illuminare ogni ambiente: approfitta dell’offerta a tempo su Amazon e acquista questo versatile dispositivo 3-in-1 in forte sconto.

3-in-1: ventilatore, powerbank e torcia (offerta a tempo)

Con oltre 1.800 recensioni positive e un voto medio molto alto (4,6 stelle su 5) assegnato da chi ha già avuto modo di provarlo, ha un design pieghevole e tascabile per occupare pochissimo spazio. La batteria interna ha un’autonomia molto elevata, fino a 46 ore, a seconda dell’utilizzo. Le ventole, realizzate in materiale TPE morbido per una sicurezza senza compromessi, possono essere regolate su tre velocità diverse, a seconda delle esigenze; 1.875 rpm, 2.575 rpm o 3.200 rpm, per dare sollievo nelle giornate dell’estate torrida che ci aspetta. Per saperne di più rimandiamo alla scheda del prodotto.

Al prezzo finale di soli 15 euro, il ventilatore portatile 3-in-1 è un ottimo affare. Come già scritto, si tratta di un’offerta a tempo e non sappiamo fino a quando rimarrà disponibile: il consiglio per gli interessati è di approfittarne prima del sold out. La colorazione è Rosa, quella visibile in queste immagini. Ci sono anche le versioni Verde e Marrone, rispettivamente a 1 euro e 2 euro in più.

È venduto dallo store ufficiale del marchio (JISULIFE) sull’e-commerce e spedito da Amazon attraverso la sua rete logistica. Se sei in possesso di un abbonamento Prime attivo e decidi di effettuare subito l’ordine, arriverà direttamente a casa tua con la consegna gratuita entro un paio di giorni al massimo.