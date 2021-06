Ventilatore USB 8 ore di autonomia a meno di 20 euro

Nonostante siamo ancora ai primi caldi, l’aumento delle temperature può risultare già piuttosto opprimente. Per questo oggi vogliamo suggerirvi il ventilatore da tavolo Ratel, un oggetto discreto, curato e decisamente comodo per combattere l’afa estiva.

Ventilatore Ratel USB a 3 velocità: caratteristiche tecniche

Il design, seppur minimale, è decisamente elegante. In basso è presente una solida base rifinita in metallo, mentre il resto del corpo è completamente nero. Molto interessante la possibilità di rimuovere la griglia frontale, assolutamente a prova di bambino, per pulire il ventilatore. Ottima la ventola dotata di 5 pale disegnate per riprodurre un flusso d’aria naturale, simile al vento, con 3 diverse velocità. Questa è inoltre dotata di un motore brushless che alla massima velocità produce solo 45db di rumore, ragione per cui anche la silenziosità è assicurata. Comoda, invece, la possibilità di inclinare la ventola in modo da posizionarla con l’angolazione ideale in ogni circostanza.

Tra le feature più rilevanti c’è naturalmente la batteria integrata da 2000mAh, in grado di garantire fino ad 8 ore di utilizzo continuo senza corrente. Si tratta di un aspetto fondamentale, dato che seppur estremamente versatile, il ventilatore è strutturato per un utilizzo in mobilità. L’alimentazione è infatti USB, in modo da essere utilizzato agevolmente anche durante il lavoro al computer. Tuttavia, in caso di batteria scarica, è possibile alimentarlo e ricaricarlo anche attraverso un semplice power bank. Perfetto quindi anche per le escursioni e le gite fuori porta.

Grazie ad un’offerta lampo, il ventilatore è acquistabile su Amazon a soli 16,99 euro con uno sconto del 35% sul prezzo di listino.