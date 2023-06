Ventilatore USB da scrivania a 3 velocità: l'offerta lampo

Una segnalazione veloce prima dell’inevitabile sold out: questo ventilatore USB da scrivania con tre velocità è in offerta lampo su Amazon e può essere acquistato a prezzo stracciato, ovviamente fino all’esaurimento delle unità in promozione. È perfetto da tenere al proprio fianco durante le giornate di lavoro estive.

Può essere alimentato tramite powerbank, collegandolo a una porta del computer oppure al caricatore dello smartphone. È silenzioso, così da non disturbare. Inoltre, lo si può inclinare di 30 gradi per direzionare il flusso d’aria dove si desidera. Tutti gli altri dettagli sono riportati nella scheda del prodotto.

In sconto al prezzo finale di soli 13,99 euro è un affare, da cogliere al volo all’inizio di questa estate che si prospetta bollente. Per gli abbonati Prime c’è la spedizione gratuita con la consegna immediata direttamente a domicilio, in un solo giorno (in alternativa è possibile iniziare il mese di prova a costo zero).

Realizzato in plastica ABS di alta qualità, leggera e resistente al calore, è progettato per durare nel tempo. Infine, le dimensioni: solo ‎17,1×12,8×6,7 centimetri per 220 grammi di peso, così da poterlo portare sempre con sé. Approfitta dell’offerta lampo su Amazon prima della scadenza.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.