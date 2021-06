Rinfresca l'estate: ventilatore USB a meno di 10 euro

Non il solito ventilatore USB: quello del marchio SIMBR si distingue per le tre velocità della ventola e per la presenza della batteria interna ricaricabile con autonomia peri a tre ore. Oggi è possibile acquistarlo approfittando del 38% di sconto sul prezzo di listino grazie all'offerta lampo di Amazon.

Minima spesa, massima resa: ventilatore USB in offerta lampo

Le dimensioni sono pari a 10,7×22,5×6,6 centimetri. Può essere comodamente trasportato nello zaino o in borsa. Il design è inoltre studiato in modo da poter essere utilizzato tenendolo in mano oppure appoggiandolo su un tavolo o sulla scrivania. Tutti gli altri dettagli nella scheda del prodotto.

Tutto questo, ora, al prezzo di soli 9,99 euro invece di 15,99 euro come da listino. Un'ottima idea regalo in vista dell'estate, per sé o per gli altri. Come sempre, trattandosi di un'offerta lampo, rimarrà disponibile su Amazon per poche ore e fino all'esaurimento delle unità in promozione.