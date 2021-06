Webcam FHD 60fps per DAD e streaming scontata del 40%

Quella che vi suggeriamo in questo articolo è una delle migliori webcam non solo per il rapporto qualità/prezzo, ma anche per la sua versatilità. Si tratta della Spedal C926, una webcam perfetta per ogni esigenza, dalle videoconferenze allo streaming, oggi al prezzo più basso di sempre.

Webcam Spedal C926 1080p60: caratteristiche tecniche

Partiamo subito dal sensore in grado di catturare immagini con una risoluzione Full HD (1080p) a ben 60 fps. Si tratta di un framerate doppio rispetto alle tradizionali webcam, che offre una fluidità del video nettamente superiore. Non manca la funzione di autofocus che permette di mantenere automaticamente a fuoco il soggetto ripreso. Presente la correzione automatica del colore che garantisce una fedele riproduzione cromatica, anche in condizioni di scarsa luminosità. Due i microfoni invece, con cancellazione del rumore, che forniscono una voce chiara e cristallina anche in ambienti disturbati.

La camera è compatibile praticamente con qualsiasi sistema operativo. Grazie alla funzione plug and play non avremo, infatti, bisogno di alcun driver o software aggiuntivo. È possibile utilizzare la webcam su Windows, Mac OS, Linux, Chrome OS e Android. Molto interessante, tuttavia, anche la compatibilità con i sistemi Xbox, che permette di effettuare lo streaming direttamente dalla console di casa Microsoft. Naturalmente la compatibilità è garantita con tutti i maggiori software di videoconferenza come Skype, Teams, Zoom, FaceTime e Google Meet, perfetta quindi sia per l’attività professionale che per la DAD. Non manca però l’ottimizzazione per i software di broadcasting come OBS o XSplit. Insieme al framerate da 60fps, è uno strumento ideale per le dirette su Twitch, YouTube e Facebook Live.

Con le offerte del giorno la C926 raggiunge il suo minimo storico, ad un prezzo di soli 35,74 euro su Amazon con uno sconto di ben il 40% sul prezzo di listino.