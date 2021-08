Vento, pioggia, sole: una tenda tiene fuori i fastidi

Chiunque abbia uno spazio esterno presso il quale lavorare, cenare con gli amici, riposare o leggere, ben sa che possano esserci tre problemi a rovinare lo spazio idilliaco che si viene a creare: la pioggia, il vento o il sole possono violare questo contesto spazio/temporale entro il quale, nei mesi caldi, si va a cercare il conforto della quiete. Basta un po' di pioggia laterale per impedire l'uso di un pc; basta un po' di vento per impedire la lettura; basta un po' di sole per rovinare l'ombra. Laddove le soluzioni ci sarebbero, ma a costi decisamente poco accessibili, esiste un ripiego estremamente funzionale che può non solo risolvere i problemi, ma anche prolungare la stagione di alcuni mesi. Eccolo.

Tende laterali, problema risolto

Si tratta di tende laterali retrattili, veri e propri teli a scorrimento che, celati in un contenitore a muro, possono essere estesi e agganciati in tensione. Il modello oggi in offerta su Amazon, ad esempio, ha una misura pari a 180 (altezza) x 350 (lunghezza massima). Questo significa creare un vero e proprio muro impermeabile a pioggia, vento e sole che, aperto nella giusta direzione, può blindare il tuo spazio, la tua concentrazione e il tuo tempo libero.

La tenda laterale MVPower ha un costo di 110,49 euro: una vera e propria inezia rispetto ai costi che potrebbe avere una qualsivoglia altra chiusura temporanea con vetrate mobili o soluzioni similari. Si tratta di un pannello in fibra di poliestere da 280g/mq con riavvolgimento automatico; il box di protezione è invece in alluminio, così da garantire piena protezione della tenda una volta riposta all'interno in posizione di riposo.