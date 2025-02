Veo 2 di Google per video AI: costerà 50 centesimi al secondo

Google ha svelato in sordina il prezzo di Veo 2, il suo generatore di video AI, presentato lo scorso dicembre. E prepariamoci a un bello shock…

Veo 2 di Google per generare video AI costerà 50 cent al secondo

Secondo la pagina dei prezzi di Google, usare Veo 2 costerà 50 centesimi al secondo. Facendo due conti, sono 30 dollari al minuto o 1800 dollari all’ora. Un ricercatore di Google DeepMind, Jon Barron, ha paragonato questo prezzo al budget di produzione di “Avengers: Endgame”, circa 32.000 dollari al secondo.

È chiaro che i clienti non useranno necessariamente ogni secondo di video generato da Veo 2 che pagano. E non è detto che Veo 2 sforni presto epopee di tre ore stile “Avengers”. Google ha sottolineato la capacità del modello di creare clip di due minuti o più. Ma Big G non è di certo l’unica ad aver sfornato un generatore di video AI. Non dimentichiamo che OpenAI offre il suo modello Sora agli abbonati di ChatGPT Pro a un prezzo decisamente più vantaggioso: 200 dollari al mese.

Peccato che per il momento in Italia, così come nel resto dei Paesi dell’UE, Regno Unito, e Svizzera, Sora non sia disponibile. Certo, l’ostacolo si può aggirare facilmente con una VPN, ma l’accesso al generatore al di fuori dei Paesi elencati è espressamente vietato e può comportare il blocco o la sospensione dell’account.

Intelligenza artificiale a caro prezzo: conviene davvero?

L’era dell’AI per generare i video è appena cominciata, ma già si preannuncia molto costosa. Veo 2 e Sora sono sicuramente tecnologie incredibili, ma a queste tariffe rischiano di restare appannaggio solo delle grandi aziende o dei creatori più facoltosi.