Veo 3 su Google Vids per creare video AI con audio sincronizzato

Fino a poco tempo fa, generare video con l’intelligenza artificiale significava ottenere clip mute che si doveva poi sonorizzare a mano. Google ha risolto questo problema integrando Veo 3 in Google Vids, il suo editor video. Ora si possono creare clip complete di audio sincronizzato usando solo una descrizione testuale.

Google Veo 3 porta l’audio nei video AI

Il processo è semplice. Basta aprire Google Vids, cliccare sull’icona “Genera video”, selezionare Veo 3 e descrivere quello che si vuole vedere e sentire, ad esempio, una scena con una persona che parla di un prodotto o spiega un concetto. L’AI crea automaticamente un video di 8 secondi generando non solo le immagini, ma anche un audio sincronizzato con i movimenti delle labbra dei personaggi.

Quello che distingue Veo 3 dalla concorrenza è proprio la possibilità di generare anche l’audio. Sora di OpenAI ad esempio, permette di generare video muti, che richiedono poi l’aggiunta manuale dell’audio. L’integrazione nativa di questa funzione elimina un passaggio tedioso e spesso complicato del processo creativo. Non serve più cercare musiche, effetti sonori o registrare dialoghi separatamente.

I limiti di Veo 3 Google Vids

Al momento, i video creati con Veo 3 all’interno di Google Vids hanno una risoluzione massima di 720p (HD) e una frequenza di 24 fotogrammi al secondo. Sì, la qualità è inferiore rispetto al 4K promesso modello quando viene utilizzato da solo, al di fuori di Google Vids. Ma pe l’uso aziendale quotidiano, come presentazioni, video formativi o comunicazioni interne, questa qualità va più che bene.

Chiaramente, se l’audio creato automaticamente non soddisfa le proprie aspettative o non si adatta perfettamente al messaggio desiderato, si può sempre disattivare e sostituire con una traccia audio personalizzata. Al momento, Veo 3 comprende solo prompt in inglese, un limite non da poco per aziende internazionali o contenuti multilingue. Inoltre, tutti i video generati includono una filigrana invisibile che li identifica come creati dall’AI.

Disponibilità

Il roll out sarà graduale per gli utenti business, nel corso dei prossimi 15 giorni. La funzione è disponibile per un’ampia gamma di piani Google Workspace: Business Standard e Plus, Enterprise Standard e Plus, Essentials, Nonprofits, e anche i piani entry-level Business Starter e Enterprise Starter.