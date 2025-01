Verifica dell'identità di Google protegge i dati sui Pixel rubati

Google ha appena rilasciato ufficialmente una nuova funzionalità di sicurezza chiamata Verifica dell’identità per i dispositivi Pixel con Android 15. Lo scopo? Impedire ai ladri di accedere ai nostri account digitali.

Come funziona Verifica dell’identità?

La Verifica dell’identità entra in azione quando non ci troviamo in una posizione nota e attendibile, come la nostra casa o l’ufficio. La funzione, infatti, richiede l’autenticazione biometrica per accedere ad alcune impostazioni dell’account e del dispositivo.

Come ha spiegato Google sul suo blog: “Un dispositivo rubato nelle mani sbagliate può esporre dati sensibili, lasciandoci vulnerabili al furto d’identità, frodi finanziarie e violazioni della privacy“. La Verifica dell’identità ricorda molto una funzione simile di Apple chiamata Protezione per Dispositivi Rubati. Il colosso di Cupertino l’aveva introdotta dopo aver scoperto che alcuni ladri spiavano le persone mentre inserivano il passcode dell’iPhone per poi rubare i telefoni e usare il codice per accedere alle informazioni private.

Quali impostazioni protegge la Verifica dell’identità

Le impostazioni protette dalla Verifica dell’identità su Android sono:

Modifica del PIN del dispositivo;

Disattivazione della protezione antifurto;

Disattivazione di Trova il mio dispositivo;

Reset di fabbrica del dispositivo;

Modifica della biometria.

Disponibilità su altri dispositivi Android

La Verifica dell’identità era stata inizialmente lanciata in beta a fine 2022 come parte del December Pixel Drop. Ora arriverà anche sui dispositivi Samsung Galaxy che possono ottenere One UI 7 “nelle prossime settimane” e su quelli di altri produttori “entro la fine dell’anno”, afferma Google.

Si tratta senza dubbio di una funzione molto utile per proteggere la nostra privacy e sicurezza in caso di furto dello smartphone. L’autenticazione biometrica aggiuntiva quando siamo fuori dalle nostre posizioni sicure renderà molto più difficile ai malintenzionati l’accesso ai nostri dati personali.