Veritas Card: la carta di pagamento ricaricabile

La Veritas Card è un’innovativa carta di pagamento su circuito MasterCard che puoi aprire ONLINE in soli 5 minuti.

Questa soluzione non necessita di un conto corrente già attivo. Infatti, la carta ricaricabile in questione offre anche un IBAN di appoggio. Essendo una carta di debito, non è possibile andare in negativo. Non è possibile, dunque, richiedere un fido come ad esempio succede nella carta di credito.

Card Veritas: i dettagli

Con Veritas puoi avere una serie di vantaggi con tutta la semplicità di gestione ONLINE o tramite app. Vediamo ora tutti i dettagli e vantaggi che possiamo avere con questa carta prepagata:

Conto con IBAN dedicato : a seconda della tua posizione geografica, puoi scegliere tra un IBAN Francese o del Regno Unito.

: a seconda della tua posizione geografica, puoi scegliere tra un o del Regno Unito. Carta fisica e virtuale : hai a disposizione da subito la tua carta virtuale per i tuoi acquisti ONLINE. La carta fisica internazionale su circuito MasterCard viene recapitata a casa in pochi giorni. Entrambe le carte sono compatibili con Apple Pay e Google Pay.

: hai a disposizione da subito la tua carta virtuale per i tuoi acquisti ONLINE. La carta fisica internazionale su circuito viene recapitata a casa in pochi giorni. Entrambe le carte sono compatibili con Apple Pay e Google Pay. Consegna gratuita della carta

Ricarica tramite bonifico, carta di credito oppure contanti: puoi ricaricare il saldo tramite bonifico bancario da altra banca, carta di credito VISA o MasterCard oppure versando denaro contante attraverso vaglia postale presso l’Ufficio Postale, Western Union, oppure acquistando un buono di ricarica in un esercizio convenzionato.

tramite bonifico, carta di credito oppure contanti: puoi ricaricare il saldo tramite bonifico bancario da altra banca, carta di credito VISA o MasterCard oppure versando denaro contante attraverso vaglia postale presso l’Ufficio Postale, Western Union, oppure acquistando un buono di ricarica in un esercizio convenzionato. Fino a 67.000 euro di deposito contanti all’anno: con Veritas hai un solo limite da rispettare. Il massimo che puoi depositare è comunque una somma relativamente alta.

di contanti all’anno: con Veritas hai un solo limite da rispettare. Il massimo che puoi depositare è comunque una somma relativamente alta. Limite prelievo : puoi prelevare fino a 500 euro.

: puoi prelevare fino a 500 euro. Accesso a promozioni speciali: con la carta appena attivata puoi accedere ad esclusive promo.

Zero obblighi : non sei obbligato a depositare nulla. La prima volta, infatti, puoi mantenere la carta anche senza soldi.

: non sei obbligato a depositare nulla. La prima volta, infatti, puoi mantenere la carta anche senza soldi. Canone annuo: puoi scegliere il piano che fa per te a partire da 12 euro.

