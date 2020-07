Giunge da Verizon Business l’annuncio dell’ampliamento del proprio portafoglio Virtual Network Services destinato all’utenza aziendale con l’introduzione dell’Enterprise Network Compute System di Cisco (ENCS) serie 5000. La piattaforma sarà inclusa nel catalogo delle funzioni di rete virtuale e dei servizi offerti ai clienti per quanto concerne l’enterprise networking.

Verizon Business: Cisco ENCS nel portafoglio VNS

La novità era stata anticipata da Cisco nelle scorse settimane. L’obiettivo dell’offerta VNS di Verizon Business è quello di permettere ai clienti di rimpiazzare i loro dispositivi di rete tradizionali come router, firewall e switch con funzioni di network virtuali semplificandone così la gestione, facendo leva su flessibilità, agilità e riduzione degli interventi manuali. Questo il commento di Aamir Hussain, Senior Vice President of Business Products per Verizon Business.

I clienti devono essere in grado di distribuire rapidamente e facilmente i servizi di rete nelle filiali quando cambiano le loro esigenze aziendali. L’aggiunta della piattaforma di calcolo ENCS di Cisco al nostro portafoglio VNS è un ulteriore modo per aiutare i clienti business a implementare in maniera semplice soluzioni per l’enterprise networking per una rete più reattiva, scalabile e flessibile.

Così invece Scott Harrell, Senior Vice President e General Manager dell’Intent Based Networking Group di Cisco, ha commentato l’annuncio.